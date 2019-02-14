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DP Genel Başkanı Uysal: Mahkum değilsiniz Demokrat Parti var

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 18:12 | Son Güncelleme

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ortaca ve Dalaman'ı ziyaret edip, "Mahkum değilsiniz Demokrat Parti var" diyerek, 31 Mart'taki seçimlerde destek istedi.

DP Genel Başkanı Uysal: Mahkum değilsiniz Demokrat Parti var

Ercan KAYLI/ DALAMAN (Muğla), (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ortaca ve Dalaman'ı ziyaret edip, "Mahkum değilsiniz Demokrat Parti var" diyerek, 31 Mart'taki seçimlerde destek istedi.
DP Lideri Gültekin Uysal, beraberindeki Ortaca Belediye Başkanı ve DP Belediye Başkan Adayı Hasan Karaçelik, DP Dalaman Belediye Başkan Adayı Beyhan Korkut, DP il ve ilçe yöneticileri ile partisinin Dalaman ilçe seçim bürosunun açılışını yaptı. Uysal, burada seçim otobüsünden halka ve partililere seslenip, 31 Mart günü vatandaşların koyacağı irade ile mutluluklarının adeta arşa çıkacağını söyledi. Hasan Karaçelik'in partilerine katılmasının kendilerine güç ve kuvvet verdiğini vurgulayan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Başkan Karaçelik, varlığı ile beraber inşallah bölgemize, Ortacamıza yaptığı hizmetleri yarına taşıyacak. Muğlamız kır atı biliyor. Hizmetlerini, anlayışını, zihniyetini biliyor. 'Sevdamız Türkiye' diye çıktığımız bu yolda yaptıklarımızı biliyor. Elbette yaptıklarımızla yetinemeyiz. Biz yarınlarımız adına, gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız adına ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan tüm insanlarımız adına büyük hayallerimiz var. İçinden süzülerek geldiğimiz tarihi çok iyi biliyoruz. Bu ülkeyi nereye götürebileceğimizi de biliyoruz. Bu büyük geçmişe sırtımızı dönmüyoruz. Sırtımızı dayıyoruz. Bu büyük geçmişi yok sayarsanız, 15 Temmuz'da gördük genel merkezinizin üzerine büyük Atatürk'ü asmak mecburiyetinde kalırsınız."
Vatandaşın iradesinin rehin kılınmak istendiğini öne süren Uysal, amaçlarının insanların alın terinin karşılığını alabileceği bir ülke olduğunu söyledi. Uysal,
"Mahkum değilsin Demokrat Parti var. Dalamanımızı mahkum etmemek için değerli Doktor Beyhan Korkut var. İşte Ortaca'yı mahkum etmemek için değerli belediye başkanımız Hasan Karaçelik var. Bunu Türkiye'ye yaymak zorundayız. Muğlamız için önümüzdeki süreçte müjdelerimiz olacak. Kapalı kapılar ardında anlaşmalarla milletin iradesini, oyunu çek, senet cirolar gibi 'Başkasına ciroluyorum' deme cüretine gidenlere karşı milletimiz iradesini koyacaktır. Gelin, 'Herkes için hizmet' diye çıktığımız yolda, Dalamanımız, Ortacamız, Muğlamız ve tüm ülke için gayret diyeceğiz" dedi.
DP Lideri Dalaman'ın ardından Ortaca'ya geçip, belediye ve partisinin Ortaca İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Gültekin, burada partililerle bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

FOTOĞRAF

DP Genel Başkanı Uysal: Mahkum değilsiniz Demokrat Parti var

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