DP Genel Başkanı Uysal: Mutsuz eğitim camiası mutlu nesiller yetiştiremez

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, öğretmenlerin sorunlarına değinerek, "Bugün eğitim camiamızın mutsuz olduğunu biliyoruz. Mutsuz eğitim camiası mutlu nesiller yetiştiremez" dedi.

DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi. Gültekin Uysal, AK Parti iktidarının eğitim alanında başarısız olduğunu ileri sürerek ücretli öğretmenlerin mesleğe kabul edilmeleri gerektiğini söyledi. Eğitim ve askeriyeye siyasetin karıştırılması sonucunun 15 Temmuz darbe girişiminde açık bir şekilde görüldüğünü savunan Uysal, "Öğretmenlerin birçok sorunu bulunuyor. Bugün eğitim camiamızın mutsuz olduğunu biliyoruz. Mutsuz eğitim camiası mutlu nesiller yetiştiremez" diye konuştu.

MUHALEFETİN YEREL SEÇİMLERDE ALACAĞI SONUÇ İKTİDARI DENGELEME AÇISINDAN ÖNEMLİ’

Gültekin Uysal, yerel seçim hazırlıklarına ilişkin de şunları söyledi:

"Özellikle Türkiye'nin kutuplaştığı, birçok meselesini tartışamaz hale geldiği, demokratik düzenin işliyormuş gibi yapıldığı bir dönemde, muhalefetin yerel seçimlerde alacağı sonuç, iktidarı dengeleme açısından önemli olacaktır."

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-Uysal'ın açıklaması

Nursima ÖZONUR/ ANKARA, (DHA)-

