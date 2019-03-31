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DP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar'da kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:44 | Son Güncelleme

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, oyunu memleketi Afyonkarahisar'da kullandı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, oyunu memleketi Afyonkarahisar'da kullandı. Oyunu Selçuklu İlkokulu 1201 numaralı sandıkta kullanan DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal'a eşi Hatice Uysal, DP İl Başkanı Gürcan Şensoy ve partililer eşlik etti. Oy işleminden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Uysal, 16 Nisan referandumu, 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinin adeta birbirini tamamlayan siyasi iklim içerisinde geçtiğini belirtti. Uysal şunları söyledi: "Ülkenin derinden yaşanan tartışmaları ve krizleri var. İstesek de istemesek de can alıcı ve can yakıcı pek çok meselesi var. Bu yerel seçim gündeminde en azından bizler DP olarak milletimizin öncelikli meselelerini her kürsüde konuşmaya gayret gösterdik. Pozitif bir seçimden ziyade hakim siyasi anlayış ve kültürle, birbirini itham üzerine, hakaret ve küfre varırcasına yüksek gerilim hattında bir takım sözleri duyduk. Vatandaşlarımızın haber alma hürriyetlerinden başlayarak, aklı ve vicdanıyla oyunu kullanması yönündeki engellerin kaldırılması adına mücadele veriyoruz." Türkiye'de seçimlerin gerçekleştiriliyor olmasının, içerisinde bulunulan şartlar ve demokrasi adına önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Uysal, "Yerelde değişen hüviyetleri itibarıyla yerel yöneticilerin de artık belediye kanunlarında tarif edilen mahalli idarelerle ilgili önderlik etmekle birlikte, her manada insani, sosyal ve toplumsal hayatta da önemli vazifeleri var. Bu manada insanlarımız yerel seçimi hem vicdanıyla hem de elindeki kantarıyla değerlendirecektir. Sonuçta halkımız bir karar verecek ve hep beraber saygı duyacağız. Yerel seçimlerin tüm Türkiye'mize ve Afyonkarahisar'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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