HABER

DP Genel Başkanı Uysal, oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 13:17 | Son Güncelleme

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: - "İnsanlarımız yerel seçimi hem vicdanıyla hem de elindeki kantarıyla değerlendirecektir. Sonuçta halkımız bir karar verecek ve hep beraber saygı duyacağız"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "İnsanlarımız yerel seçimi hem vicdanıyla hem de elindeki kantarıyla değerlendirecektir. Sonuçta halkımız bir karar verecek ve hep beraber saygı duyacağız." dedi.

Uysal, eşi Hatice Uysal ile memleketi Afyonkarahisar'da Selçuklu İlkokulundaki 1201 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

16 Nisan referandumu, 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinin adeta birbirini tamamlayan siyasi iklim içerisinde geçtiğini belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Ülkenin derinden yaşanan tartışmaları ve krizleri var. İstesek de istemesek de can alıcı ve can yakıcı pek çok meselesi var. Bu yerel seçim gündeminde en azından bizler DP olarak milletimizin öncelikli meselelerini her kürsüde konuşmaya gayret gösterdik. Pozitif bir seçimden ziyade hakim siyasi anlayış ve kültürle, birbirini itham üzerine, hakaret ve küfre varırcasına yüksek gerilim hattında birtakım sözleri duyduk. Vatandaşlarımızın haber alma hürriyetlerinden başlayarak, aklı ve vicdanıyla oyunu kullanması yönündeki engellerin kaldırılması adına mücadele veriyoruz."

Uysal, Türkiye'de seçimlerin gerçekleştiriliyor olmasının içerisinde bulunulan şartlar ve demokrasi adına önemli bir kazanım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yerelde değişen hüviyetleri itibarıyla yerel yöneticilerin de artık belediye kanunlarında tarif edilen mahalli idarelerle ilgili önderlik etmekle birlikte, her manada insani, sosyal ve toplumsal hayatta da önemli vazifeleri var. Bu manada insanlarımız yerel seçimi hem vicdanıyla hem de elindeki kantarıyla değerlendirecektir. Sonuçta halkımız bir karar verecek ve hep beraber saygı duyacağız. Yerel seçimlerin tüm Türkiye'mize ve Afyonkarahisar'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

PARTNERDemet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!Demet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!
Asırlık çınar sandığa gidip oyunu kullandıAsırlık çınar sandığa gidip oyunu kullandı
Mansur Yavaş oyunu kullandıMansur Yavaş oyunu kullandı
Anahtar Kelimeler:
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal oy kullanma

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.