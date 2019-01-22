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DP Genel Başkanı Uysal: Politik dönüşüme ihtiyaç var

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2019 15:51 | Son Güncelleme

DEMOKRAT Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Türkiye'nin kendisini yeniden konumlandırabilmek, gençleri bu ülkede üreten çarkların dişlisi haline getirebilme noktasında bir politik dönüşüme her alanda ihtiyaç vardır" dedi.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- DEMOKRAT Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Türkiye'nin kendisini yeniden konumlandırabilmek, gençleri bu ülkede üreten çarkların dişlisi haline getirebilme noktasında bir politik dönüşüme her alanda ihtiyaç vardır" dedi. Seçim çalışmaları kapsamında Mersin'e gelen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Partililer tarafından karşılanan Uysal, toplumun önceliği olan konuların Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine girmekte zorlandığını savundu. Bunun temel sebebinin ise işlemeyen demokratik modelin olduğunu belirten Uysal, "Dışarıdan, içeriden baktığınızda istikametini kaybetmiş bir Türkiye görüntüsü ortadadır. Türkiye'nin dış politikasından iktisadi politikalarına, kendisini yeniden konumlandırabilmek, bu ülkede üreten çarkların dişlisi haline kendi gençlerini getirebilmek noktasında bir politik dönüşüme her alanda ihtiyaç vardır" dedi. İTTİFAK YOK '31 Mart seçimlerinde herhangi bir parti ile ittifak yapacak mısınız?' sorusuna Uysal, "Bir önceki genel seçimlerde Millet İttifakı içerisinde yer aldık. Ama bu seçim sürecinde müstakilen kendi ismimiz, kendi amblemimizle beraber, hiçbir ittifakın içinde bulunmadan kendi müstakil mücadelemizi vereceğiz" şeklinde yanıt verdi.

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