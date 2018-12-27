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DP Genel Başkanı Uysal, Yavaş'ı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.12.2018 15:25 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile bir araya geldi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Uysal, parti genel merkezinde gerçekleşen kabulünde, Yavaş'a nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye'de uzun süredir iki kutuplu bir siyasi rekabet yaşandığını savunan Uysal, Ankara'da tüm vatandaşlara eşit düzeyde hizmet üretecek bir Büyükşehir Belediyesi istediklerini dile getirdi.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Uysal, şunları söyledi:

"Değişen siyasi iklim içerisinde, siyasal mücadele partilerin mücadelesi olmaktan belirli ölçüde çıktı. Ortak paydaları daha fazla aradığımız, daha fazla aramamız gereken bir siyasi iklim var. Bütün bunlara da kayıtsız değiliz elbette. Partimizin de bizlerin de önceliği Ankara'nın öncelikleri. Bütün bunları bir ortak payda buluşturmak adına önümüzdeki süreç içerisinde çeşitli değerlendirmeler yapacağız. Sayın Mansur Yavaş Başkan'a önümüzdeki süreçte hasbi duygularla başarılar diliyorum. Bu verdiği mücadele sadece bazen kazanıp kaybetme meselesi değil, kendisi geçmişte gasp edilmiş bir hakkı ortadadır."

Mansur Yavaş ise adaylığının açıklanmasının ardından Millet İttifakı ile çalışan siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirterek, "Ben bugün nezaket ziyaretinin yanında Sayın Genel Başkan'dan eğer aday çıkartmayacaklar ise tabii ki destek talep etmeye geldim. Kendisiyle dostluğumuz var. Kendi kurullarında görüştükten sonra eğer bir destek açıklaması yaparlar ve seçimde de desteklerse çok çok memnun olacağım." diye konuştu.

Gazetecilerin, "Sayın Yavaş'ı destekleyecek misiniz?" sorusuna Uysal, "Farklı farklı ortak paydalar arıyoruz. Ama keyfi ve şahsi tercihle değil elbette bütün bunları değerlendirerek, çok uzun vadeye kalmaz belirli değerlendirmelerimizi karara bağlarız." karşılığını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

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