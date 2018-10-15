HABER

DP Genel Başkanı Uysal’dan yerel seçim açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2018 15:45 | Son Güncelleme

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: - "DP olarak, gücümüz, kuvvetimiz yettiği oranda seçim çevrelerinde aday gösterme noktasında çalışmalarımızı bir yandan yapacağız. Çünkü yeni bir seçim geçirdik. İster istemez birtakım organizasyonlarla teşkilatlarımızda yeniden düzenlemeye ihtiyacımız var"

AFYONKARAHİSAR (AA) - DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel seçimlere ilişkin, "DP olarak, gücümüz, kuvvetimiz yettiği oranda seçim çevrelerinde aday gösterme noktasında çalışmalarımızı bir yandan yapacağız. Çünkü yeni bir seçim geçirdik. İster istemez birtakım organizasyonlarla teşkilatlarımızda yeniden düzenlemeye ihtiyacımız var." dedi.

Uysal, Afyonkarahisar'daki termal bir otelde düzenlediği basın toplantısında, her siyasi partinin varlık sebebinin seçime girmek olduğunu söyledi.

Türkiye’de 16 Nisan referandumu sonrasında değişen şartların oluştuğunu dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"Artık siyasal mücadele salt siyasi partilerin mücadelesi olmaktan çıktı. Çünkü, ister istemez Türkiye’deki mücadele yüzde 50 bandında bir birlikteliği, her cephe için birliktelik ittifakı altında ister resmi isterse fiili bir mecburiyet haline getirdi. Biz bu zamana kadar açıkçası aynı siyasi çerçevede duruyoruz. Türkiye’deki toplumsal muhalefetin meşru alanını genişletmeye ihtiyaç var. Sadece siyasal paydaşları itibariyle değil, sivil, siyasi ve iktisadi tüm unsurlarıyla beraber buna büyük ihtiyacımız var."

- "Oturup konuşulmuş somut bir durum yok"

İttifak yapmayı kendisi için bir hak gören AK Parti'nin, CHP üzerinden siyasi alanı dizayn etme stratejisinin olduğunu savunan Uysal, "Üzülerek ifade ediyorum, başta CHP ve diğer siyasi partilerin de zaman zaman iktidarın bu stratejisine ve değirmenine su taşıdığını görüyoruz. Bu zamana kadar oturup konuşulmuş somut bir durum yok ama farklı bir zaman dilimi var. DP olarak, gücümüz, kuvvetimiz yettiği oranda seçim çevrelerinde aday gösterme noktasında çalışmalarımızı bir yandan yapacağız. Çünkü yeni bir seçim geçirdik. İster istemez bir takım organizasyonlarla teşkilatlarımızda yeniden düzenlemeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

- "Genel başkanları ziyaret programım var"

Uysal, DP’nin TBMM’de grubu olmadığını, sözlerini yükseltebilmek adına süreci daha iyi değerlendireceklerini anlatarak, "Toplumsal muhalefeti genişletmek adına siyasi partilere önemli vazifeler düşmektedir. Bu noktada karşılıklı olumlu fikir olmasını en azından beyan ediyoruz. Önümüzdeki süreçte sayın genel başkanları ziyaret programım var. Karşılıklı olarak zaman zaman farklı tesadüflerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunma imkanına eriştik. Önümüzdeki süreçte de daha fazlasını değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

PARTNERİşte şöhreti tatmadan önceki Marilyn Monroeİşte şöhreti tatmadan önceki Marilyn Monroe
Muğla'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı DemirMuğla'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Demir
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyorFatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DP Genel Başkanı gültekin uysal yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor

Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

İYİ Parti'de istifa depremi

İYİ Parti'de istifa depremi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.