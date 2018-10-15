DP Genel Başkanı Uysal’dan yerel seçim açıklaması

"Artık siyasal mücadele salt siyasi partilerin mücadelesi olmaktan çıktı. Çünkü, ister istemez Türkiye’deki mücadele yüzde 50 bandında bir birlikteliği, her cephe için birliktelik ittifakı altında ister resmi isterse fiili bir mecburiyet haline getirdi. Biz bu zamana kadar açıkçası aynı siyasi çerçevede duruyoruz. Türkiye’deki toplumsal muhalefetin meşru alanını genişletmeye ihtiyaç var. Sadece siyasal paydaşları itibariyle değil, sivil, siyasi ve iktisadi tüm unsurlarıyla beraber buna büyük ihtiyacımız var."

AFYONKARAHİSAR (AA) - DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel seçimlere ilişkin, "DP olarak, gücümüz, kuvvetimiz yettiği oranda seçim çevrelerinde aday gösterme noktasında çalışmalarımızı bir yandan yapacağız. Çünkü yeni bir seçim geçirdik. İster istemez birtakım organizasyonlarla teşkilatlarımızda yeniden düzenlemeye ihtiyacımız var." dedi.

- "Oturup konuşulmuş somut bir durum yok"

İttifak yapmayı kendisi için bir hak gören AK Parti'nin, CHP üzerinden siyasi alanı dizayn etme stratejisinin olduğunu savunan Uysal, "Üzülerek ifade ediyorum, başta CHP ve diğer siyasi partilerin de zaman zaman iktidarın bu stratejisine ve değirmenine su taşıdığını görüyoruz. Bu zamana kadar oturup konuşulmuş somut bir durum yok ama farklı bir zaman dilimi var. DP olarak, gücümüz, kuvvetimiz yettiği oranda seçim çevrelerinde aday gösterme noktasında çalışmalarımızı bir yandan yapacağız. Çünkü yeni bir seçim geçirdik. İster istemez bir takım organizasyonlarla teşkilatlarımızda yeniden düzenlemeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

- "Genel başkanları ziyaret programım var"

Uysal, DP’nin TBMM’de grubu olmadığını, sözlerini yükseltebilmek adına süreci daha iyi değerlendireceklerini anlatarak, "Toplumsal muhalefeti genişletmek adına siyasi partilere önemli vazifeler düşmektedir. Bu noktada karşılıklı olumlu fikir olmasını en azından beyan ediyoruz. Önümüzdeki süreçte sayın genel başkanları ziyaret programım var. Karşılıklı olarak zaman zaman farklı tesadüflerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunma imkanına eriştik. Önümüzdeki süreçte de daha fazlasını değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

