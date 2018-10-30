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DP İstanbul İl Başkanı'ndan AA'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 16:17 | Son Güncelleme

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Adem İpek, İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'ı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Demokrat Parti (DP) İstanbul İl Başkanı Adem İpek, AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'ı ziyaret etti.

DP İstanbul Genel Sekreteri Nimet Bulut ve muhasip Burhan Sarıkaya'nın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan İpek, basının önemine değinerek AA'ya tanışma ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

AA İstanbul Bölge Müdürü Altınalan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek DP yönetimine teşekkür etti.

Altınalan, AA'nın Türkiye için önemine vurgu yaparak bugün 13 dilde yayın yapan kurumun dünyanın saygın ajansları arasında yer aldığını belirtti.

Kurumun çalışmaları hakkında da bilgiler veren Altınalan, AA'nın doğruları verdiğini kaydetti.

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Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Adem İpek

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