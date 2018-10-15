HABER

DP Lideri Uysal: CHP iktidarın değirmenine su taşıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2018 13:57 | Son Güncelleme

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Ak Parti kendisi için ittifak yapmayı bir hak, kendisi dışındaki unsurlar için siyaseti enfekte ederek, siyaseti kreminize ederek özellikle Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden siyasal alanı dizayn etme tercihini ortaya koyuyor.

DP Lideri Uysal: CHP iktidarın değirmenine su taşıyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Ak Parti kendisi için ittifak yapmayı bir hak, kendisi dışındaki unsurlar için siyaseti enfekte ederek, siyaseti kreminize ederek özellikle Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden siyasal alanı dizayn etme tercihini ortaya koyuyor. Üzülerek ifade edeyim. Başta CHP ve diğer siyasi partilerin zaman zaman iktidarın bu stratejisine ve bu değirmenine su taşıdığını görüyoruz" dedi.
DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da görev yapan ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi. Ülke gündemini değerlendiren Gültekin Uysal, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerin önemli olduğunu söyledi.
Ak Parti'nin kendisi için ittifak yapmayı hak olarak gördüğünü söyleyen Uysal, "Türkiye'nin toplumsal muhalefetin meşru alanını genişletme ihtiyacı var. Bu sadece siyasal paydaşlar itibariyle değil, sivil, siyasi, iktisadi ve tüm unsurları ve tüm sosyal paydaşlarıyla beraber buna büyük ihtiyacımız var. Ak Parti kendisi için ittifak yapmayı bir hak, kendisi dışındaki unsurlar için siyaseti enfekte ederek, siyaseti kreminize ederek özellikle Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden siyasal alanı dizayn etme tercihini ortaya koyuyor. Üzülerek ifade edeyim. Başta CHP ve diğer siyasi partilerin zaman zaman iktidarın bu stratejisine ve bu değirmenine su taşıdığını görüyoruz" dedi.
'SEÇİM ÖNCESİ GENEL BAŞKANLARI ZİYARET EDECEĞİZ'
Yerel seçimler öncesi siyasi parti genel başkanlarını ziyaret edeceğini aktaran Uysal, şöyle dedi:
"Biz Demokrat Parti olarak gücümüz ve kuvvetimizin yettiği oranda seçim çevrelerinde aday gösterme noktasında bu günden itibaren çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Demokrat Parti olarak TBMM'deki sayısal olarak grubumuz olmamakla beraber sesimizi yükselteceğiz. Bu açıdan olumlu bir şey olduğu zaman bunları da paylaşırız. Temelde altını çizmek istediğim şey toplumsal muhalefeti çizmek adına siyasi partilere önemli vazifeler düşmektedir. Bu noktada karşılıklı olumlu fikri en azından bizler beyan ediyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde sayın genel başkanları ziyaret edeceğim. Karşılıklı olarak zaman zaman tesadüf ve vesilelerle bir araya geldik. Bir takım değerlendirme yapma imkanına eriştik. Önümüzdeki süreçte daha fazlası ile değerlendireceğiz."

FOTOĞRAFLI

DP Lideri Uysal: CHP iktidarın değirmenine su taşıyor

PARTNERİşte şöhreti tatmadan önceki Marilyn Monroeİşte şöhreti tatmadan önceki Marilyn Monroe
Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı Atiyye ile görüştüBakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı Atiyye ile görüştü
Baro Başkanı Dursun: Siyasi hesaplarla af çıkartılmasına karşıyızBaro Başkanı Dursun: Siyasi hesaplarla af çıkartılmasına karşıyız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor

Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor

Mart 2019 seçimleri öncesi son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

İYİ Parti'de istifa depremi

İYİ Parti'de istifa depremi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.