DP Lideri Uysal: CHP iktidarın değirmenine su taşıyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Ak Parti kendisi için ittifak yapmayı bir hak, kendisi dışındaki unsurlar için siyaseti enfekte ederek, siyaseti kreminize ederek özellikle Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden siyasal alanı dizayn etme tercihini ortaya koyuyor. Üzülerek ifade edeyim. Başta CHP ve diğer siyasi partilerin zaman zaman iktidarın bu stratejisine ve bu değirmenine su taşıdığını görüyoruz" dedi.

DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da görev yapan ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi. Ülke gündemini değerlendiren Gültekin Uysal, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerin önemli olduğunu söyledi.

Ak Parti'nin kendisi için ittifak yapmayı hak olarak gördüğünü söyleyen Uysal, "Türkiye'nin toplumsal muhalefetin meşru alanını genişletme ihtiyacı var. Bu sadece siyasal paydaşlar itibariyle değil, sivil, siyasi, iktisadi ve tüm unsurları ve tüm sosyal paydaşlarıyla beraber buna büyük ihtiyacımız var. Ak Parti kendisi için ittifak yapmayı bir hak, kendisi dışındaki unsurlar için siyaseti enfekte ederek, siyaseti kreminize ederek özellikle Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden siyasal alanı dizayn etme tercihini ortaya koyuyor. Üzülerek ifade edeyim. Başta CHP ve diğer siyasi partilerin zaman zaman iktidarın bu stratejisine ve bu değirmenine su taşıdığını görüyoruz" dedi.