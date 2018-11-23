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DP Lideri Uysal: Mutsuz eğitim camiası mutlu nesiller yetiştiremez

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2018 18:50 | Son Güncelleme

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, öğretmenlerin sorunlarına değinerek, "Bugün eğitim camiamızın mutsuz olduğunu biliyoruz.

DP Lideri Uysal: Mutsuz eğitim camiası mutlu nesiller yetiştiremez

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, öğretmenlerin sorunlarına değinerek, "Bugün eğitim camiamızın mutsuz olduğunu biliyoruz. Mutsuz eğitim camiası mutlu nesiller yetiştiremez" dedi.
DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi. Gültekin Uysal, AK Parti iktidarının eğitim alanında başarısız olduğunu ileri sürerek, ücretli öğretmenlerin mesleğe kabul edilmeleri gerektiğini söyledi. Uysal, eğitim ve askeriyeye siyasetin karıştırılmasının sonucunun 15 Temmuz darbe girişiminde açık bir şekilde görüldüğünü belirtti. Öğretmenlerin sorunlarına da değinen Gültekin Uysal, "Öğretmenlerin birçok sorunu bulunuyor. Bugün eğitim camiamızın mutsuz olduğunu biliyoruz. Mutsuz eğitim camiası, mutlu nesiller yetiştiremez" diye konuştu.
'YEREL SEÇİM SONUCU ÖNEMLİ'
DP Lideri Gültekin Uysal, yerel seçim sonuçlarının önemine de dikkat çekerek, "Özellikle Türkiye'nin kutuplaştığı, birçok meselesini tartışamaz hale geldiği, demokratik düzenin işliyormuş gibi yapıldığı bir dönemde, muhalefetin yerel seçimlerde alacağı sonuç, iktidarı dengeleme açısından önemli olacaktır" dedi.

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