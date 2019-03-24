DP lideri Uysal:

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’nin kazanmadan harcayan bir ülke olmaktan ziyade, harcadığından daha fazla kazanan bir ülke haline gelmesi gerektiğini belirterek, "Bugün bu ülkeyi ürettiğinden daha fazla tüketen değil, tükettiğinden daha fazla üreten bir ülke haline getirmek zorundayız" dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlenen ’Birlik Mitingi’ne katılarak, iki partinin Mersin Büyükşehir Belediyesi’ndeki ortak adayı Ayfer Yılmaz’a destek istedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve DP Büyükşehir Adayı Ayfer Yılmaz’ın konuşmalarının ardından alanda toplanan kalabalığa hitap eden Uysal, tarihi bir sorumluluğa ortak olmak için Mersin’e geldiklerini belirterek, "Kendilerini vazgeçilmez sananlara, en temel demokratik hakkımızı almaya çalışanlara karşı haykırmak için geldik. Güzel bir söz var; ’Rolleri tarih dağıtır’ diye. İşte Mersin’de bu vazifeyi bugün değerli Başkanımız Burhanettin Kocamaz ile beraber Ayfer Yılmaz bu tarihi vazifeyi yapmak adına sizlerin önündeler" diye konuştu.

"Ürettiğinden daha fazla tüketen değil, tükettiğinden daha fazla üreten bir ülke olmak zorundayız"

Hakikati söylemek için alanlarda olduklarını söyleyen Uysal, "Allah’ın izni ile Mersin’de olduğu gibi yeniden büyük Türkiye’nin önünde, buralarda attığımız adımları küçük bir adım olarak nitelendirmeyiniz. Bu milletin mukadderatında bir alın yazısı olarak tarihin önümüze koyduğu, o tarihi vazifeyi Allah’ın izni ile yapacağız. Tarihin her döneminde bu milletin ruhundan fışkırmış bir mefküre hamlesi olarak, bir aksiyon hamlesi olarak, büyüklerimiz her dönemde görevini yapmış. Tıpkı 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a giden Mustafa Kemal gibi. İşte Mustafa Kemal’in o yüreği ile taşıdığını, burada başta Meral Akşener, adayımız Ayfer Yılmaz ve Burhanettin Kocamaz olmak üzere bu imanı, iradeyi ve cesareti taşıyoruz. O açıdan ne kadar şükretsek azdır. Bugün bu yürek ve inançla yeniden bu büyük ülkeyi, kazanmadan harcayan bir ülke olmaktan çıkaracak, harcadığından daha fazla kazanan bir ülke haline getirme mecburiyetindeyiz. Bugün bu ülkeyi ürettiğinden daha fazla tüketen değil, tükettiğinden daha fazla üreten bir ülke haline getirmek zorundayız" şeklinde konuştu.



