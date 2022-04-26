dpa: Berlin Gepard tipi tank sevkiyatına yeşil ışık yaktı

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre Federal Hükümet Gepard tipi hava savunma tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesine yeşil ışık yaktı. Habere göre hükümet, Krauss-Maffei Wegmann savunma sanayi şirketine Alman ordusunun eski envanterinde yer alan teknik olarak yenilenmiş Gepard tanklarını satma izni verecek. Dpa izin kararının prensipte alındığını yazdı.

1970'lerde geliştirilen ve üzerinde makineli toplar bulunan Gepard tankları aslen havadan gelen saldırılara karşı tasarlansa da karadaki hedefleri de vurabiliyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün 40'tan fazla ülkenin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarını ABD'nin Ramstein'daki hava üssündeki toplantıya davet etti. Ukrayna'ya silah desteğinin görüşüleceği konferansa Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in de katılması bekleniyor. Konferansta bir konuşma yapacak olan Lambrecht'in Gepard tipi tankların gönderileceğini kamuoyuyla paylaşacağı ileri sürülüyor. Almanya'nın ayrıca Ukrayna askerlerinin top sistemleri konusunda eğitilmesinde Hollanda ve ABD'ye destek vereceği belirtiliyor.

Alman hükümeti Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall'in Marder tipi 100 eski zırhlı muharebe aracını Ukrayna'ya ihraç etmek için hükümete izin başvurusu yaptığını dün teyit etmişti. Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, ihracat izni ile ilgili kararın "kısa süre içinde" verileceğini açıklamıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya obüs ve tank gibi ağır silahların gönderilmesi konusunda şimdiye kadar izlediği çekimser duruş nedeniyle hem ülkesinde hem de yurt dışında eleştiriliyordu.

dpa / EC, HT

