HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. dpa: Berlin Gepard tipi tank sevkiyatına yeşil ışık yaktı

dpa: Berlin Gepard tipi tank sevkiyatına yeşil ışık yaktı

26.04.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre Berlin, Gepard tipi hava savunma tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesine yeşil ışık yaktı.

dpa: Berlin Gepard tipi tank sevkiyatına yeşil ışık yaktı

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre Federal Hükümet Gepard tipi hava savunma tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesine yeşil ışık yaktı. Habere göre hükümet, Krauss-Maffei Wegmann savunma sanayi şirketine Alman ordusunun eski envanterinde yer alan teknik olarak yenilenmiş Gepard tanklarını satma izni verecek. Dpa izin kararının prensipte alındığını yazdı.

1970'lerde geliştirilen ve üzerinde makineli toplar bulunan Gepard tankları aslen havadan gelen saldırılara karşı tasarlansa da karadaki hedefleri de vurabiliyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün 40'tan fazla ülkenin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarını ABD'nin Ramstein'daki hava üssündeki toplantıya davet etti. Ukrayna'ya silah desteğinin görüşüleceği konferansa Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in de katılması bekleniyor. Konferansta bir konuşma yapacak olan Lambrecht'in Gepard tipi tankların gönderileceğini kamuoyuyla paylaşacağı ileri sürülüyor. Almanya'nın ayrıca Ukrayna askerlerinin top sistemleri konusunda eğitilmesinde Hollanda ve ABD'ye destek vereceği belirtiliyor.

Alman hükümeti Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall'in Marder tipi 100 eski zırhlı muharebe aracını Ukrayna'ya ihraç etmek için hükümete izin başvurusu yaptığını dün teyit etmişti. Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, ihracat izni ile ilgili kararın "kısa süre içinde" verileceğini açıklamıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya obüs ve tank gibi ağır silahların gönderilmesi konusunda şimdiye kadar izlediği çekimser duruş nedeniyle hem ülkesinde hem de yurt dışında eleştiriliyordu.

dpa / EC, HT

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'da anaokuluna silahlı saldırı! Rusya'da anaokuluna silahlı saldırı!
Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!
'Yeniden seçilecek' dedi, o oy oranına işaret etti'Yeniden seçilecek' dedi, o oy oranına işaret etti
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

Bayram çalışmasında maaşlara 639 lira ilave

Bayram çalışmasında maaşlara 639 lira ilave

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

İlginizi Çekebilir

Herkes severek tüketiyor! Zararı o kadar büyük ki...

Herkes severek tüketiyor! Zararı o kadar büyük ki...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Pirinç pilavındaki inanılmaz tehlike! Yavaş yavaş öldürüyor

Pirinç pilavındaki inanılmaz tehlike! Yavaş yavaş öldürüyor

'Fetiş fotoğrafçısı' diyor! “Babam parmakları emerken...”

'Fetiş fotoğrafçısı' diyor! “Babam parmakları emerken...”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.