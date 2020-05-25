dpa: Lufthansa'ya kurtarma paketinde karar çıktı

Almanya'nın en büyük havayolları şirketi Lufthansa'ya yönelik kurtarma paketinin içeriği konusunda haftalardır süren müzakere ve tartışmaların ardından kararın verildiği bildirildi.

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) hükümet çevrelerine dayandırdığı haberde kurtarma paketinin hacminin 9 milyar euroyu bulacağı, devletin hisse payının ilk etapta yüzde 20 olacağı bildirildi.

Devletin devralacağı hisse oranının kritik eşik olan yüzde 25'i aşıp aşmayacağı tartışma konusuydu. Yüzde 25 artı bir hisse, devletin şirketle ilgili önemli stratejik kararları bloke edebilmesi anlamına geliyor.

Onay süreci

Hükümetle Lufthansa yönetimi arasında varılan kararın Lufthansa'nın ilgili kurulları, devlete bağlı Ekonomi İstikrar Fonu yönetimi ve AB Komisyonu'nun da onayını alması gerekiyor. Devletin korona krizinde acil durumlarda önemli şirketlere hissedar olabilmek için oluşturduğu Ekonomi İstikrar Fonu'nun yönetiminde başta Maliye Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklardan temsilcilikler bulunuyor.

Devletin şirkete katılımının AB kurallarına da uygun bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. AB kurallarına göre devletin katılımının geçici karakterde olması ve devletin normale dönüş için bir çıkış stratejisi sunması gerekiyor.