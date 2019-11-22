dpa: Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha tutuklandı

Türkiye kökenli Alman vatandaşı "terör propagandası" ve "terör örgütüne üyelik" ile suçlanıyor.Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha tutuklandı, bir Alman vatandaşı ise yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle Türkiye’yi terk edemiyor. Köln’de ikamet eden 60 yaşındaki Alman vatandaşı Bekir Topgider "terör” suçlaması ile 12 Kasım'dan bu yana cezaevinde bulunuyor. Topgider'in avukatı Hasan Dağtekin, Alman haber ajansı dpa’ya müvekkilinin, Türkiye'de yaşayan ailesini ziyarete geldiği sırada tutuklandığını söyledi. Avukat Dağtekin, Topgider’in “terör propagandası yapmak” ve “silahlı terör örgütüne üyelik”le suçlandığı belirtti.

Dağtekin, müvekkiline yöneltilen suçlamalar arasında 2009 yılında yapılmış olan bazı Facebook paylaşımlarının da bulunduğunu söyledi. Avukatın verdiği bilgilere göre, bu paylaşımlardan Topgider’in Almanya’daki “Kürdistan Dernekler Birliği-KOMKAR”ın yönetim kurulu üyesi olduğunun anlaşıldığı ve Türk yetkililer tarafından birliğin, “paralel örgüt” olarak tanımlandığı belirtildi. Avukat Dağtekin, Topgider’in suçlamaları reddettiğini kaydetti.