HABER

dpa: Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha tutuklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.11.2019 19:04 | Son Güncelleme

Alman haber ajansı dpa, Türkiye’de bir Alman vatandaşının daha tutuklandığını bildirdi.

dpa: Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha tutuklandı

Türkiye kökenli Alman vatandaşı "terör propagandası" ve "terör örgütüne üyelik" ile suçlanıyor.Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha tutuklandı, bir Alman vatandaşı ise yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle Türkiye’yi terk edemiyor. Köln’de ikamet eden 60 yaşındaki Alman vatandaşı Bekir Topgider "terör” suçlaması ile 12 Kasım'dan bu yana cezaevinde bulunuyor. Topgider'in avukatı Hasan Dağtekin, Alman haber ajansı dpa’ya müvekkilinin, Türkiye'de yaşayan ailesini ziyarete geldiği sırada tutuklandığını söyledi. Avukat Dağtekin, Topgider’in “terör propagandası yapmak” ve “silahlı terör örgütüne üyelik”le suçlandığı belirtti.

Dağtekin, müvekkiline yöneltilen suçlamalar arasında 2009 yılında yapılmış olan bazı Facebook paylaşımlarının da bulunduğunu söyledi. Avukatın verdiği bilgilere göre, bu paylaşımlardan Topgider’in Almanya’daki “Kürdistan Dernekler Birliği-KOMKAR”ın yönetim kurulu üyesi olduğunun anlaşıldığı ve Türk yetkililer tarafından birliğin, “paralel örgüt” olarak tanımlandığı belirtildi. Avukat Dağtekin, Topgider’in suçlamaları reddettiğini kaydetti.

Erdoğan’a hakaret suçlaması

3 Ekim'de gözaltına alınan Alman vatandaşı Nebahat Yıldırım hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı bulunuyor. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Yıldırım’ın eşi, 58 yaşındaki Alman vatandaşı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmeden önce eşinin sekiz gün gözaltında tutulduğunu söyledi.

Hamburg'da ikamet eden Yıldırım’ın avukatı Abdülmenaf Kıran, müvekkiline "terör propagandası” ve "Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarının yöneltildiğini, ancak Yıldırım’ın bu iddiaları reddetiğini söyledi.

Yetkililer ise Yıldırım’ın 2012 yılında Hamburg’daki bir örgüt üzerinden Türkiye’de açlık grevleri düzenlediği ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ı desteklediği iddia ediyor. Ancak adının açıklanmasını istemeyen eşi, Yıldırım’ın söz konusu dernekte aktif olmadığını söyledi.

Yıldırım’ın ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren bir paylaşımı “beğendiği” öne sürülüyor.

Yıldırım’ın Diyarbakır’da yaşayan kızkardeşlerini ziyaret etmek ve kentte bulunan anne-babasının mezarlarının bakımını yaptırmak üzere Türkiye’ye geldiği kaydedildi.

60 Alman vatandaşı Türkiye'de tutuklu

Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları iki ülke arasında gerginliklere neden oluyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de tutuklu 60 Alman vatandaşı bulunuyor, 55 Alman vatandaşı haklarındaki Türkiye’den çıkış yasağı nedeniyle ülkeyi terk edemiyor.

DW, dpa/SÖ, JD

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÇıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!Çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!
Trump: ‘Senato’da Yargılanmak İstiyorum’Trump: ‘Senato’da Yargılanmak İstiyorum’
Alman hükümeti: Çabalarımız sürüyorAlman hükümeti: Çabalarımız sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Putin: Denemede patlayan silahımızı mükemmel hale getireceğiz

Putin: Denemede patlayan silahımızı mükemmel hale getireceğiz

Endonezya: LGBTİ'ler, hamile kadınlar ve engelliler iş başvurusu yapamaz

'LGBTİ'ler, hamile kadınlar ve engelliler iş başvurusu yapamaz'

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü

Endonezya'da taksiciler hastanenin morgunu bastı, 'rehin kalan' bebeğin cenazesini aldı

Taksiciler hastane morgunu bastı!

Endonezya'da taksiciler hastanenin morgunu bastı, 'rehin kalan' bebeğin cenazesini aldı

Endonezya'da taksiciler hastanenin morgunu bastı, 'rehin kalan' bebeğin cenazesini aldı

Hazine avcılarının çaldığı Viking definesi 'tarihi yeniden yazabilir'

Hazine avcılarının çaldığı Viking definesi 'tarihi yeniden yazabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.