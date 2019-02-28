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DP'nin Mersin adayı Ayfer Yılmaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 14:38 | Son Güncelleme

İYİ Parti'den sonra Demokrat Parti'den (DP) de adaylığı Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) kabul edilmeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 31 Mart yerel seçimi için DP'nin adayının, Devlet eski Bakanı Ayfer Yılmaz olacağını açıkladı.

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - İYİ Parti'den sonra Demokrat Parti'den (DP) de adaylığı Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) kabul edilmeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 31 Mart yerel seçimi için DP'nin adayının, Devlet eski Bakanı Ayfer Yılmaz olacağını açıkladı. Kocamaz, seçimde Yılmaz'ı destekleyeceğini söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Adaylık dosyasının İl Seçim Kurulu'na geç teslim edilmesi için 'kumpas' diyen Kocamaz, DP adaylığıyla ilgili kurula sunulan 5 itirazın, 'cumhur ittifakı'nın MHP kanadından yapıldığını kaydetti. İtiraz eden kişilerin, 'cumhur ittifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamit Tuna ile çekilen fotoğraflarını kürsüden gösteren Kocamaz, "Kumpası kuranlarla ilgili net bilgimiz yoktu; ama itiraz edenlere baktığımızda her şey aydınlığa çıkmaya başladı. İtiraz edenlerin, 'cumhur ittifakı' adayı ile boy boy resimleri var" dedi. 'ÖNÜMÜZ KESİLDİ' Kendisinin artık aday olamayacağını dile getirerek, YSK tarafından alınan kararın hukuki değil siyasi olduğunu savunan Başkan Kocamaz, şöyle konuştu: "Bizim adaylığımız artık bitmiş durumda. Önümüz kesilmiş durumda; ama bu memlekette demokrasiye sahip çıkacak, ülkeyi bugün yaşanan Mersin odağındaki bu kumpasların önüne geçerek, bu badireyi atlatacak elbette yiğit, cesur, memleket sevdaları vardır. Demokrasi sevdalıları vardır. İnşallah bugün bu konu ile ilgili hepinizin ve Türkiye'nin çok yakından tanıdığı, değerli bir devlet adamı, bu ülkeye hizmeti geçmiş, bu ülkede Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış Sayın Ayfer Yılmaz bu işe sahip çıkmıştır. Şu andan itibaren boş durmak yok. Her yere koşacağız. Her yere ulaşacağız. Her noktada halkımız ile buluşacağız ve bu demokrasi ayıbını inşallah temizleyeceğiz. Meydanı, demokrasiyi 'kripto'ların eline bırakmayacağız."

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