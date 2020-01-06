HABER
  4. Dr. Akbaş: “Saç ekimi uzmanı diye bir uzmanlık yok”

Dr. Akbaş: “Saç ekimi uzmanı diye bir uzmanlık yok”

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç.

Dr. Akbaş: “Saç ekimi uzmanı diye bir uzmanlık yok”

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, saç ekimi uzmanı diye bir uzmanlığın olmadığını belirterek, ’merdiven altı’ diye tabir edilen yerlerde yaptırılan saç ekimi işleminin ölümcül sonuçları olabileceğini söyledi.
Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, saç ekiminin mutlaka estetik cerrahi merkezlerinde ve plastik cerrahın kontrolünde bir ekip tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Saç ekimi uzmanı gibi bir uzmanlığın dünya tıp literatüründe de olmadığının altını çizen Dr. Akbaş, merdiven altı uygulamalarda yapılan saç ekme işleminin ölümcül sonuçlara neden olabileceğini ifade etti.

“Merdiven altı saç ekimi AİDS ve hepatit gibi hastalıklara denen olabilir”
Yetkisiz ve uygunsuz yerlerde yapılan saç ekimi işleminin ölümcül sonuçlara neden olabileceğini vurgulayan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Saç ekimi özellikle erkeklerde çok ciddi bir konudur. Günümüzdeki erkeklerden yarısı kellikten muzdariptir. Saçlarını kaybetmekten rahatsızdırlar. Bu nedenle de tedaviye yöneliyorlar. En sık kullanılan tedavi yöntemi de saç ekimidir. Birçok konuda olduğu gibi saç ekimi de bazı gizli tehlikeleri içerisinde barındırıyor. Saç ekimini günümüzde merdiven altı diye tabir edilen yerlerde hatta bazen bir takım marka hastanelerin odalarını kiralayarak yapabiliyorlar. Saç ekimi, bir estetik cerrahi uygulamasıdır ve mutlaka bir estetik, plastik cerrahi uzmanı denetimindeki ekip tarafından, hastane koşullarında yapılması gerekir. Aksi takdirde uygunsuz ortamlarda yapılan saç ekimi ölüm dahil bir takım risklere neden olabilir. AİDS ve hepatit gibi hastalıkların bulaşması da muhtemeldir” dedi.

“Saç ektireceğiniz doktorun diplomasını görün”
Saç ekimi yapacak kişinin doktor olup olmadığından emin olunulması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Saç ekimindeki en büyük gizli tehlike; kendisini doktor diye tanıtan kişilerin uygunsuz ortamlarda saç ekimi yapmasıdır. Bunlar, saç ekimini su istimal eden, rant olarak görüp, buradan kazanç sağlamaya çalışan kişilerdir. Saç ektirmeyi düşünen kişilerin, saç ektireceği kişilerin mutlaka plastik ve estetik cerrahı olup olmadığını araştırması, gerekirse de diplomasını görmesi gerekir. O doktorun ismini alıp, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğini arayıp, doktoru tasdik etmelidir. Aksi takdirde saç ekimi sırasında bulaşıcı hastalık kapabilirsiniz. Saç ekimi işlemi 7-8 saat sürer. Ağrısız ve sızısızdır” diye konuştu.

“Bir insan kendisini saç ekimi uzmanı diye tanıtıyorsa bu bir sahtekardır”
Saç ekimi uzmanı diye bir uzmanlığın olmadığını dile getiren Akbaş, “Sahte doktorlar, bazen kendilerini ‘saç ekimi uzmanı’ olarak tanıtıyorlar. Saç ekimi uzmanlığı diye bir uzmanlık alanı yoktur. Bir insan kendisini saç ekimi uzmanı diye tanıtıyorsa bu bir sahtekardır. Türk ve dünya tıp tarihinde saç ekimi uzmanlığı diye bir uzmanlık yoktur. Saç ekimi, estetik ve plastik cerrahi uzmanı tarafından yapılan bir estetik uygulamasıdır. İnsanların bu konuda bilinçli olması gerekir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞevket Çoruh-Özge Turna çiftinden müjdeli haberŞevket Çoruh-Özge Turna çiftinden müjdeli haber
Annesine can verdi, tek böbrekle anne olduAnnesine can verdi, tek böbrekle anne oldu
İşte çocukları gripten koruma yollarıİşte çocukları gripten koruma yolları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta 3 yaşındaki çocuğun mesanesinden çıkan taş şaşırttı

3 yaşındaki çocuğun mesanesinden çıktı!

Ozon sauna nedir? Ozon sauna tedavisi hangi hastalıklarda etkilidir?

Depresyona bile iyi geliyor! Bakın hangi hastalıklarda etkili?

Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz tedavisinde bunlara dikkat

Dikkat, hızla yayılıyor! Siz de sürekli kaşınıyorsanız...

Gastroparezi nedir? Gastroparezi tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler

Yemek yedikten sonra midenizdeki şişliğin sebebi bu olabilir

Domuz gribi belirtisi nedir? Domuz gribinde Ocak ayına dikkat!

Domuz gribi salgını geliyor! Ocak ayına dikkat

Göbek fıtığı yüzünden ayakta duramıyordu! Fıtık ameliyatı sonrası hayatı değişti

Fıtık yüzünden ayakta duramıyordu! O ameliyatla hayatı değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.