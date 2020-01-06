Dr. Akbaş: “Saç ekimi uzmanı diye bir uzmanlık yok”

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, saç ekimi uzmanı diye bir uzmanlığın olmadığını belirterek, ’merdiven altı’ diye tabir edilen yerlerde yaptırılan saç ekimi işleminin ölümcül sonuçları olabileceğini söyledi.

Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, saç ekiminin mutlaka estetik cerrahi merkezlerinde ve plastik cerrahın kontrolünde bir ekip tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Saç ekimi uzmanı gibi bir uzmanlığın dünya tıp literatüründe de olmadığının altını çizen Dr. Akbaş, merdiven altı uygulamalarda yapılan saç ekme işleminin ölümcül sonuçlara neden olabileceğini ifade etti.

“Merdiven altı saç ekimi AİDS ve hepatit gibi hastalıklara denen olabilir”

Yetkisiz ve uygunsuz yerlerde yapılan saç ekimi işleminin ölümcül sonuçlara neden olabileceğini vurgulayan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Saç ekimi özellikle erkeklerde çok ciddi bir konudur. Günümüzdeki erkeklerden yarısı kellikten muzdariptir. Saçlarını kaybetmekten rahatsızdırlar. Bu nedenle de tedaviye yöneliyorlar. En sık kullanılan tedavi yöntemi de saç ekimidir. Birçok konuda olduğu gibi saç ekimi de bazı gizli tehlikeleri içerisinde barındırıyor. Saç ekimini günümüzde merdiven altı diye tabir edilen yerlerde hatta bazen bir takım marka hastanelerin odalarını kiralayarak yapabiliyorlar. Saç ekimi, bir estetik cerrahi uygulamasıdır ve mutlaka bir estetik, plastik cerrahi uzmanı denetimindeki ekip tarafından, hastane koşullarında yapılması gerekir. Aksi takdirde uygunsuz ortamlarda yapılan saç ekimi ölüm dahil bir takım risklere neden olabilir. AİDS ve hepatit gibi hastalıkların bulaşması da muhtemeldir” dedi.