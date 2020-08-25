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Dr. Anthony Fauci’den kritik koronavirüs aşısı açıklaması: Görmek istemediğimiz en önemli olay

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2020 19:26 | Son Güncelleme

ABD’de Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarında acele edilmemesi önerisinde bulunarak aşının güvenli ve etkili olması konusunda uyardı. Fauci, "Görmek istemediğimiz en önemli olay, denenmemiş ve etkili olma ihtimal bile olmayan bir aşının acil kullanım izni almasıdır" şeklinde konuştu.

Dr. Anthony Fauci’den kritik koronavirüs aşısı açıklaması: Görmek istemediğimiz en önemli olay

Dünya çapında çok sayıda ülkede yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşı çalışmaları hız kazanırken, ABD’de Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci’den uyarı geldi.

Fauci, aşının güvenliği ve etkililiğinin doğrulanmadan çalışmalarda aceleci davranmanın olumsuz etki oluşturabileceğini ifade etti.

"GÖRMEK İSTEMEDİĞİMİZ EN ÖNEMLİ OLAY"

Aynı zamanda Beyaz Saray KoronaVirüs Görev Gücü’nde yer alan Dr. Fauci, "Tehlikeli potansiyellerden biri de eğer aşı zamanından önce kullanıma sunulursa, imkansız olmasa bile diğer test aşamasındaki aşıların görevini yerine getirmesini zorlaştıracak" dedi. Fauci, "Görmek istemediğimiz en önemli olay, denenmemiş ve etkili olma ihtimal bile olmayan bir aşının acil kullanım izni almasıdır" şeklinde konuştu.

ABD’de 10 bin kişi, aşının test edilmesi için gönüllü olurken, İdari Komisyonun aşılama yapma hakkına sahip olması için bu sayının 30 bine ulaşması gerekiyor.

The Financial Times ise ABD’deki aşı çalışmalarına yönelik yaptığı haberinde, "Trump yönetimi Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ilaç firmasının araştırma sürecindeki aşıyı piyasaya sürülebilmesi için Acil Kullanım İzni (EUA) çıkarmayı planlıyordu" ifadelerine yer verdi.

TRUMP AŞIYI PİYASAYA SÜRME TARAFTARI

ABD Başkanı Donald Trump ise söz konusu açıklamalara rağmen aşıyı tam anlamıyla test edilmeden piyasaya sürmeyi göze alıyor. Bu yönde alınacak kararın Trump’ın Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde şansını arttırabileceği düşünülürken, Demokratlar ise Trump’ı politik kazançları için Amerikan halkının canını tehlikeye atmakla suçluyor. (İHA)

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