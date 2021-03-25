Dr. Ayça Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ayça Kaya ne doktoru?

Obeziteyle alakalı toplumu bilinçlendirmek için birçok konferans ve televizyon programına katılan Dr. Ayça Kaya, sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasının önemini anlatmayı sürdürdüğünü kaydetti. Senelerin deneyimi, birikimi ile kendi geliştirdiği yöntem olan “Sayarak Zayıfla”yı kilo problemi olanlara öğreten Dr. Ayça Kaya, toplum sağlığı için sağlıklı beslenme bilincinin oluşmasında katkıda bulunduğunu kaydetti.

DR. AYÇA KAYA KİMDİR?

İstanbul’da doğup büyüyen Dr. Ayça Kaya, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1998’de mezun oldu. 1998-2002 yıllarında Haydarpaşa Numune Hastanesinde İç Hastalıkları ihtisası yapan Dr. Ayça Kaya, Haydarpaşa Numune Hastanesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine "iç hastalıkları, metabolizma ve obezite" konuları üstüne dersler verdi.

DR. AYÇA KAYA NE DOKTORU?

2003-2006 yıllarında İstanbul Cerrahi Hastanesinde Sağlıklı Beslenme ve Zayıflama Merkezinin kuruculuğunu ve koordinatörlüğünü yapan Dr. Ayça Kaya, çekap merkezinin tekrardan yapılandırılmasında ön ayak oldu.

Dr. Ayça Kaya, Türk Diyabet, Türk İç Hastalıkları Derneği, Avrupa Obezite Çalışma Grubu, Obezite ve Beslenme Derneği, Antiaging Eğitim ve Araştırma Derneği ve Türk Tabipler Birliği Derneği üyesidir.



