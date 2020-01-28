Dr. Aydoğan: "İdrar tutamama sosyal hayatınızı etkilemesin"

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan, idrar kaçırmanın ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, " İdrar kaçırma sorunun azaltılabilir ya da ortadan tamamen kaldırılabilir bir rahatsızlıktır. Eğer idrar kaçırma rahatsızlığınız varsa üroloji bölümüne başvurabilirsiniz" dedi. Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinden Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan, tedavisi mümkün olan idrar kaçırma hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kadınlarda idrar kaçırma probleminin doğru bir tedavi yaklaşımıyla kadın hastalıkları arasında en kolay tedavi edilen hastalıklardan biri olduğunu söyleyen Dr. Aydoğan, "İdrar kaçırmanın iki çeşidi vardır. Birincisi strestir, bu hastalar öksürdükleri zamanda, hapşırdıklarında, güldüklerinde, ağır bir yük kaldırdıklarında idrar kaçırırlar. Bu hastalarda genelde zorlu doğum ve sık hamileliklere bağlı mesanede sarkmalar etkendir. İkincisi ise ’aşırı aktif mesane’ adı verdiğimiz hastalıktır. Bu hastalıkta ise idrar torbası gereğinden fazla kasılır ve buna bağlı olarak hasta ani sıkışma hissiyle tuvalete giderken idrarını kaçırır. Kimi kadınların utanç gibi sosyal çekinceler nedeniyle hastaların doktora başvurmaması yaşam kalitelerini ciddi oranda düşürmekte; hatta depresyon sebebi bile olabilmektedir" diye konuştu.

"Büyük oranda tedavi ediliyor"

Aşırı kiloların idrar kaçırmaya neden olan faktörlerin başında geldiğini ifade eden Aydoğan, "Bu iki tip idrar kaçırma hastalığı doktorların en sık karşılaştığı ve büyük oranda tedavi edebildikleri hastalıklardır.Aşırı kilolar, idrar kaçırmaya neden olan faktörlerin başında gelmektedir. Çünkü aşırı kilo ile karın içindeki basıncın artışı, idrar yollarını olumsuz etkiler. Su, kahve, çay gibi sıvıların aşırı tüketimi de idrar kaçırma sorununu artırmaktadır. Sıvı tüketimlerini normal seviyeye düşürmek, idrar kaçırmanın sorun haline gelmesini engeller.Aşırı aktif mesanede ameliyat, mesane askısı ve diğer cerrahi müdahaleler uygun değildir. Bu hastalarda mesane jimnastiği ve ilaç tedavisi daha doğrudur.Stres tipi idrar kaçırmalarda ise anatomik bozukluk ve sarkmalardan dolayı cerrahi tedavi (mesane askısı) tercih edilmelidir. İlaç tedavileri bu hastalarda tedavi edici değil şikayetleri geçici olarak azaltmaktadır. Kadınların büyük bir çoğunluğu bu sorun yüzünden doktora gitmekten utanıyor ve çekiniyor. Kadınların hiçbir şekilde bundan çekinmeden utanmadan bunun bir rahatsızlık olduğunu bilerek doktora danışmalıdır" şeklinde konuştu.

