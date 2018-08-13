Dr. Aygün: Alzheimer riskini azaltmak mümkün

BURSA, (DHA)- NÖROLOJİ Uzmanı Dr. Duygu Aygün, "E, B ve C vitaminleri, folik asit, omega-3 ağırlıklı beslenme, beyin ve vücut egzersizleri ile Alzheimer riskini azaltmak mümkündür" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, Alzheimer hastalığının, 'ileri yaşlarda ortaya çıkan, beynin bilgi, davranış ve gündelik yaşamını sürdürmede gösterdiği yetersizlik' olarak tanımlandığını söyledi. Dr. Duygu Aygün, "Yaşlanma ile ılımlı düzeyde unutkanlık görülebilir" dedi. Değişimlerin günlük yaşam aktivitelerine etkileyecek boyutta olmadığını ifade eden Dr. Duygu Aygün, "Ancak, ailenizdekiler değişimi fark edebilir, bu tabloya 'hafif kognitif bozukluk' denir. Bu hastaların ancak düzenli takipleriyle demans tablosu gelişip gelişmeyeceği belirlenebilir. Alzheimer hastalığı, öncelikli hafızada, sonrasında beynin tüm bilişsel fonksiyonlarında ilerleyici kayıpla karakterize bir hastalıktır. 65 yaş üzerindeki grubun yüzde 2-4'ünde, 85 yaş üzerinde ise yüzde 20'sinde görülmektedir" diye konuştu.

Açıklamasında, Alzheimer hastalığının kesin nedeninin tam bilinmemekle birlikte, kalıtsal faktörler, asetilkolin azalması, beyin dış yüzeylerinde anormal protein birikimi ve buna bağlı hücre kaybı, hücreler arası iletilerin kaybolmasının yer almakta olduğunu belirten Aygün, "Alzheimer hastalığı yavaş ilerleyen ve sinsi bir hastalıktır. Önceleri kısa süreli unutkanlıklarla başlar. Hasta yavaş yavaş yediklerini, eşyaları koyduğu yerleri unutur. Hastalık ilerledikçe kişinin günlük işleri aksamaya başlar. Sorduklarını tekrar sorar, çevre ile iletişim kurma yeteneğini kaybeder. Yakınlarını tanıyamaz olur, psikolojik olarak etkilenme başlar ve içine kapanık bir hale gelir. Kendi öz bakımda ihtiyaçlarını karşılayamaz ve en sonunda yatağa bağımlı hale gelir" dedi.

RİSKİ AZALTMAK MÜMKÜN

Alzheimer hastalığının tanısının konması için nörolojik muayene, psikolojik değerlendirme ve demans tablosu oluşturulması gibi bir dizi tetkiklerin yapıldığını belirten Dr. Duygu Aygün, "Sağlıklı ve dengeli beslenme, E, B ve C vitaminleri, folik asit, omega-3 ağırlıklı beslenme, Akdeniz diyeti, beyin ve vücut egzersizleri ile hastalık riskini azaltmak mümkündür. Hastalığın kesin tedavisi olmamakla birlikte erken tanı çok önemlidir. Hastalığa eşlik eden davranış ve kişilik değişiklikleri takip edilmeli, uyku ve yeme düzeni kontrolü sağlanmalı ve psikiyatrik yardımla tedavi desteklenmelidir. Hastanın ilerleyici seyri düşünüldüğünde hasta ve yakınları için ileriye dönük planlar yapılmalıdır" diye konuştu.

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