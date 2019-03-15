Gizem KARADAĞ-Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA) - GÜVEN Sağlık Grubu tarafından tıp alanında genç araştırmacılara verilen 'Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri' 11’inci yılında, 'En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü' ve 'Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü’ olarak sahiplerini buldu.

Güven Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törende, 'Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri' sahiplerini buldu. Güven Sağlık Grubu Bilim Kurulu’nun oylarıyla belirlenen ‘En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü’ ve ‘Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü’ olmak üzere iki kategoride bu yıl iki proje ve iki bilimsel araştırma ödüle layık görüldü.

‘GENÇ ARAŞTIRMACILARI VE ÇALIŞMALARI DESTEKLİYORUZ’

Nitelikli çalışmalar yapan genç araştırmacıları, geleceğe yön verebilecek etik değerlere sahip olan tüm genç araştırmacıları ve çalışmaları desteklediklerini kaydeden Güven Sağlık Grubu Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Deniz Evcik, “Bu yıl 19 tane başvurumuz vardı. Bu başvurulardan, ‘Temel Tıp Alanı’nda iki ve Genç Araştırmacı Proje Destek kapsamında iki başvuruyu ödüle layık bulduk” dedi.