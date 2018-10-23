Dr. Ayten Bozkaya Hastanesi’ne ek bina yapılacak

BURSA, (DHA)- BURSA Osmangazi Belediyesi, Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ek bina yapılarak genişletilmesi için gerekli olan arazi sorununu çözüme bağladı.

Osmangazi Belediyesi, Altınova Mahallesi’nde hizmet veren Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin genişletilmesinin önünü açtı. Hastaneye ek bina inşa edilmesi adına belediye, mülkiyeti belediyeye ait araziyi Sağlık Bakanlığı’na devretti. Arazinin devri için Ankara’ya giden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti. Yapılan görüşmenin ardından imzalanan protokol ile hastanenin hemen yanında yer alan belediyeye ait arazi, Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Yaklaşık 8 bin metrekarelik alana bakanlık tarafından ek hastane binası inşa edilecek.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile protokol imzalayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak okul, hastane, park ve spor alanı gibi tesislerin yapılması için gerekli arazi teminine önem verdiklerini ifade ederek, “Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yanına ek bina inşa edilmesi için geçtiğimiz yıllarda imar planlarında değişiklik yapmıştık. Bu değişiklik ile ek bina inşaatının önündeki en büyük engel de ortadan kalmıştı. Şimdi de hastanenin genişletilmesi adına gerekli olan arazi teminini sağladık. Ek binasının yapılmasıyla birlikte hastane daha kaliteli hizmet verir duruma gelecektir. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hastanede tedavi gören çocukların eğlenip, aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirebilmeleri adına Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne engelsiz park yaptıklarını da hatırlatan Başkan Dündar, “Vatandaşlardan ve hastane yönetiminden gelen talep üzerine desteklerimizi sürdürüyoruz. Burası, ülkemizin özel hastanelerinden bir tanesi. Bizler de buraya imkanlarımız doğrultusunda destek olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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