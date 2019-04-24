Dr. Bahar Eriş: ’’Yetenek keşfi için anne babanın rolü çok önemli’’

Çocuklarda yetenek keşfi için Dr. Bahar Eriş, ’’Anne ve babaların rolü; potansiyellerin dışarı çıkması için birinci olarak çocuğun var oluşuna saygı duymak, ikinci olarak bu potansiyelin ortaya çıkabileceği tarzda ortam hazırlamak’’ dedi. Dr. Bahar Eriş, çocuklarda yeteneğin nasıl ortaya çıkarılabileceği konusunda açıklamalarda bulundu. Dr. Eriş, yeteneğin ortaya çıkmasında anne babanın ortam hazırlamasının önemi ve yeteneğin ortaya çıkması için çocuğa serbest alan tanınması konusunda bilgiler verdi. Dr. Eriş, yetenek gelişimin uzun süreç olduğuna vurgu yaparken, ailelerin yeteneğin ortaya çıkmasında objektif davranması gerektiğini belirtti. Ayrıca Dr. Eriş, fikir anneliğini yaptığı, 4 Mayıs’ta İstanbul Beyoğlu’nda Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenecek olan ’MomTalks’ hakkında bilgiler verdi. ’’Çocuklarda yetenek keşfi için anne ve babanın ortamı hazırlamada rolü çok önemli’’

Çocuklarda yetenek gelişiminin uzun soluklu bir süreç olduğunu vurgulayan Dr. Bahar Eriş, ’’Hepimiz ve her çocuk dünyaya farklı bir potansiyelle doğuyor. Başar, mutluluk ve sağlık için içimizdeki bu potansiyeli bir şekilde dışarıya çıkarmamız gerekiyor. Ailelerin rolü de; bu potansiyellerin dışarı çıkması için öncelikle çocuğun var oluşuna saygı duymak, ikinci olarak da bu potansiyelin ortaya çıkabileceği tarzda ortam hazırlamak. Örneğin, çocukta resim yeteneği söz konusu ise bunun ortaya çıkabilmesi için çocuğun kağıt ve kalemle buluşabilmesi gerekiyor. Ya da çocuk satranç alanına ilgiliyse satranç tahtasıyla karşı karşıya gelmeden keşfetmeniz çok zor. Dolayısıyla anne babaların ortamı hazırlama konusunda ve bu buluşmaları sağlama konusunda çok önemli rolü var’’ dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama... 60 türden 450 adet hayvan macera parkında 23 Nisan'da Antakya Kalesi'ne tırmandılar

’’Yeteneğin sürdürülebilmesi için içsel motivasyon en önemli faktör’’

Yeteneğin keşfinden sonra yeteneğin geliştirilmesinin de çok uzun bir süreç olduğunu belirten Dr. Eriş, ’’Evet, potansiyel ortaya çıktı. Şimdi bunu desteklemek gerekiyor. Çünkü yetenek tek başına yeterli değil. Bunu mutlaka disiplin ve çabayla buluşturmak gerekiyor. Genellikle kendi alanında ileri seviyede performanslara ulaşmış kişilerin hayatlarını incelediğimiz zaman; aile ortamlarında destek gördüklerini keşfediyorsunuz. Kendi alanları her neyse o alanda çok bilinçli ve sistemli şekilde pratik yaptıklarını görüyorsunuz. En önemlisi de, o alanda içsel bir motivasyonları olduğunu görüyorsunuz. Genellikle yeteneğin sürdürülebilir olması ya da belli bir performans seviyesine gelmesinde en önemli faktör; içsel motivasyondur’’ şeklinde konuştu. ’’Yeteneğin ortaya çıkması için çocuğa serbest alan tanımak çok önemli’’

Çocuğun hangi alanda yetenekli olduğunu alanına göre anlaşılabileceğini aktaran Dr. Eriş, ’’Çünkü belli alanlardaki potansiyel daha erken ortaya çıkabiliyor. Örneğin; müzik alanındaki potansiyel diğerlerinden daha erken dönemde ortaya çıkabiliyor. Öte yandan, yazarlık gibi belli alanlarda bilgi birikimi gerekebiliyor. Genellikle baktığımızda erken çocukluk döneminde bu eğilimleri gözlemlemeye başlıyoruz . Burada çocuğa serbest alan tanımak çok önemli. Çünkü çocuk, serbest oyun ortamındayken içinden gelen şekilde hareket ediyor. Uzaktan çocuğu gözlemlediğiniz zaman kendi isteğiyle nereye yöneldiğini görebiliyorsunuz’’ diye konuştu.