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‘Dr. BumBum’ cinayetten yargılanacak

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2018 11:41 | Son Güncelleme

Yaptığı estetik operasyon sonrası hayatını kaybeden bir hastanın ölümüne sebep olduğu iddiası ile gözaltına alınan ‘Dr. BumBum’(Dr. Popo) lakaplı Denis Furtado, cinayetle yargılanacak.

‘Dr. BumBum’ cinayetten yargılanacak

Dr. Denis Furtado Rio de Janerio kentindeki lüks mahallelerden Barra de Tijuca'daki evinde Lilian Calixto adlı kadın hastasına, popo büyütme operasyonu yapmış ancak Calixto operasyon sonrası rahatsızlanmıştı. Furtado sonrasında fenalaşan hastasını hastaneye götürmüş fakat iki çocuk annesi kadın 4 defa kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

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Yaşanan olay üzere soruşturma başlatan Rio de Janerio polisi, olay sonrası ortadan kaybolan doktoru gelen isimsiz bir ihbar ile yakalamış sonrasında tutuklamıştı.

Savcılıktan yapılan açıklamada Furtado'nun cinayetten yargılanacağı belirtildi.

ANNESİ VE KIZ ARKADAŞI SUÇ ORTAKLARI

Rio de Janerio Savcılarının yaptığı açıklamada, Furtado'nun doktor olduğunu iddia eden annesi, kız arkadaşı ve olay anında evde bulunan iki çalışanın da, ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanacaklarını belirtildi.

‘ENJEKTE EDİLEN MİKTAR TAVSİYE EDİLEN MİKTARIN ÇOK ÜSTÜNDE'

Savcılık tarafından hazırlanan raporda, Furtado'nun küçük dozlar halinde kullanılması tavsiye edilen biyopolimerler ya da plekesiglas dolgu maddelerinden birini Calixto'nun kalçalarına enjekte ettiği belirtildi. Ayrıca, enjekte edilen dolgu maddesinin 300 ml gram üzerinde olduğu raporda yer alıyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan savcı, sosyal medyada çok sayıda takipçiye sahip olan Dr.Bumbum'ın kadınları ucuz ve kolay bir yöntemle güzelleşme vaatleri ile kandırdığını söyledi.

G1 News tarafından aktarılan habere göre, Barra D'Or hastanesi tarafından hazırlanan tıbbi raporda Calixto'nun hastaneye geldiğinde taşikardı ve nefes almada zorlanma şikayeti olduğuna ilişkin ifadeler olduğu belirtildi. Hastane yönetimi yorum yapmayı reddetti.

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bum bum cinayet Estetik operasyon dENİS FURTADO Rio De Janeiro

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