Dr. Doğan Kalafat meydana gelmesi beklenen deprem hakkında: “Yaklaşık ortalama 7 civarında ama hiçbir zaman 17 Ağustos büyüklüğünde olmayacak”

İstanbul’da Silivri açıklarında meydan gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat meydana gelmesi beklenen depremin büyüklüğü ile ilgili olarak, “Yaklaşık ortalama 7 civarında ama hiçbir zaman 17 Ağustos büyüklüğünde olmayacak” dedi. Dr. Kalafat ayrıca bugün meydana gelen depremin büyük bir riski olmadığını, hasar ve can kaybı beklenmediğini belirtti.

Silivri açıklarında meydana gelen ve büyüklüğü 4.7 olarak kaydedilen deprem İstanbul ve çevre illerden hissedildi. Depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme - Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat basına açıklamalarda bulundu.

Dr. Doğan Kalafat yaptığı açıklamada, “Bu depremden hemen sonra depremi takip eden süreç içerisinde yaklaşık 3.2 ile 2 büyüklüğünde olan artçı depremler meydan gelmiştir. Özellikle Silivri ve İstanbul, Marmara Denizinin kıyısında yerleşim yerlerinde vatandaşlarımız tarafından hissedilmiştir. Ama canlılar ve doğa üzerinde çok büyük bir riski yok yani herhangi bir hasar ya da can kaybı beklenmemektedir. Bu depremden alacağımız bilgi ve ders şu olmalıdır, bildiğiniz gibi 1999 depremi ve sonrasında Marmara Denizinden özellikle bir büyük deprem bekliyoruz. Bu deprem ne zaman olacağı konusunda herhangi bir şey söylememiz söz konusu olmamakla birlikte, depremin büyüklüğünü hata kavramı içerisinde verebiliriz. Bu coğrafyada yaşayan bütün toplumlar yani yerleşim yerleri depreme hazırlıklı olun, afet bilinci yüksek toplum haline gelin ve afet öncesi ve sonrası neler yapılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olun. İkincisi ise bu deprem er ya da geç olacaktır” dedi.