Dr. Ender Saraç: “Ramazan ayı ruhun fabrika ayarlarına geri dönme ayı olsun”

Ramazan etkinlikleri kapsamında Bağcılar’a konuk olan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, sağlıklı beslemeden sofrada uyulacak kurallara kadar çeşitli konularda aydınlatıcı bilgiler verdi. Dinleyenleri iyilik meleği olmaya çağıran Saraç, “Ramazan ayı sadece bedenle ilgili değil, esas zihne, ruha oruç tutturacağız. Ramazan ayı ruhun da fabrika ayarlarına geri dönme ayı olsun” dedi.

Bağcılar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği gönül sofralarının bugünkü adresi Mahmutbey Mahallesi oldu. Kapalı Pazar alanında gerçekleşen iftar yemeğinde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Komşuluk ilişkilerinin pekiştiği gönül sofrasında Çağırıcı, hemşehrileriyle sohbet edip onların istek ve sıkıntılarını dinledi. Ezanın okunmasıyla birlikte de önce eller semaya açılıp dualar edildi ardından da oruçlar açıldı.

İftardan sonra ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’na kurulan platformda kültür programlarına devam edildi. Önce çocuklar Karagöz-Hacivat gösterisi ve oyunlarla doyasıya eğlendi. Teravih namazının ardından ise sahneye çıkan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, serin havaya rağmen alanı dolduran Bağcılarlılar’a konferans verdi. İftar ve sahur sofralarında yenilmesi gereken gıdaları anlatarak programa başlayan Saraç, daha sonra sağlıklı beslenme konusunda tüyolar verdi.