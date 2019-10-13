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Dr. Ender Saraç, sağlıklı yaşamın sırlarını anlattı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr.

Dr. Ender Saraç, sağlıklı yaşamın sırlarını anlattı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, Biga Belediyesinin düzenlediği seminerde sağlıklı bir yaşamın püf noktalarını paylaşarak, egzersizin önemine vurgu yaptı.
Biga Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir hayat sürmesi için Türkiye’nin alanındaki en önemli doktorlarından olan Ender Saraç’ı Bigalılarla buluşturdu. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Doğru Beslenme ve Sağlıklı Yaşam” konulu seminere Biga Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Türkiye’de sağlıklı bir toplumun oluşmasında yaptığı akademik çalışmalar ve hazırladığı televizyon programlarıyla katkı sağlayan Dr. Ender Saraç, Biga’daki programına ilk olarak egzersiz hareketleriyle başladı. Bedensel sağlığın öneminden bahseden Dr. Saraç, “Kendimize iyi bakmakla yükümlüyüz. Birinci kural doğru seçim yapmaktır. ’Bundan sonraki günlerimi mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşayacağım ve kötü alışkanlıklarımdan da kurtulacağım. Kendime çok iyi bakacağım’ diye kendimize söz verelim. Kendimize çok iyi bakmak zorundayız” diye konuştu.
Herkesin hayatında mutlaka egzersizin olması gerektiğini ifade eden Dr. Saraç, “Obez olmayacağız, mutlaka egzersiz yapacağız. Maalesef çok hareketsiz yaşıyoruz. Erkeklerimiz de kadınlarımız da tembelleşti. Erkekler direnç egzersizi yapmalı, ağırlık çalışmalıdır. Kadınlarımıza da lütfen hareket edin diyorum. Büyüklerimiz ok atardı, at binerdi, odun keserdi, doğum yapar üç gün sonra tarlada çalışırdı, odun taşır soba yakardı. Yani hareket halindeydi ve çalışıyordu. Erkeklerde ideal beden ölçüsü 94 santimetre, kadınlarda ise 88 santimetredir ve bu ölçüler geçilmemelidir” dedi.
Şekerli asitli meşrubatların tüketilmemesi yönünde uyarıda bulunan Dr. Saraç, “Maça çayı dediğimiz yeşil çayı, ıhlamur, melisa, papatya, rezene gibi bitkiler ile ayran, maden suyu tüketin. Baharatlar da hayatımızda çok önemlidir. Baharatlardan birinci sıraya zerdeçalı koyuyorum. Günde 1,5 tatlı kaşığı zerdeçalı zeytinyağ ile tüketin ve kansere karşı korunun, karaciğerlerinizi temizleyin. Ayrıca zencefil, sumak, kırmızı pul biber, karabiberi mutfaklarınızdan eksik etmeyin. Mevsimine göre meyve sebze tüketin. Bol su için. Organik ürünler tüketmeyi ihmal etmeyin. Ben yılda üç kez hacamat yaptırıyorum. Herkese de yılda iki kez hacamat yaptırmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.
Seminerin sonunda dinleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan Dr. Ender Saraç, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a ve dinleyicilere teşekkür etti. Program, Biga Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci’nin çiçek ve plaket takdimi ile sona erdi.

Dr. Ender Saraç, sağlıklı yaşamın sırlarını anlattı

Dr. Ender Saraç, sağlıklı yaşamın sırlarını anlattı

Dr. Ender Saraç, sağlıklı yaşamın sırlarını anlattı

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