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Dr. Ender Saraç'tan mucize gibi tarif: Zeytin yaprağı, zahter, limon...

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.10.2020 08:00 | Son Güncelleme

Oylum Höyük’te Kilis zeytin ve zeytinyağı tanıtım günü etkinliğinde Dr. Ender Saraç, korona virüse karşı iyi geldiğini söylediği karışımlarla çay yaptı.

Dr. Ender Saraç'tan mucize gibi tarif: Zeytin yaprağı, zahter, limon...

Kilis'te zeytin ve zeytinyağı tanıtım günleri gerçekleştirildi. Kilis Valisi Recep Soytürk yaptığı konuşmada, "Geçen yıl yapılan Kilis Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günü'nden sonra zeytinyağının tanıtımı için çalışmaya başladıklarını ifade ederek, “Üniversite, butik üretim yapan firmalar ve sektörün içerisindeki herkesle bir araya gelerek, kaliteli zeytinyağı üretebilirizin araştırmasına girdik. Bu çalışma sonrası dünya genelinde ödül alalım, bunun çalışmasını yaptık. Eğer zeytinyağı para ederse çiftçilerimizi kurallarına göre zeytinyağı üretimine yönlendirelim düşüncesi oluştu. Bu çerçevede sivil toplum örgütleri, üreticiler, fabrika sahipleriyle görüşmeler ve çalışmalar yaptık. Türkiye çapında yapılan bir yarışmada, Türkiye ikinciliği kazandık. Zeytinyağını yarışmadan önce 20 TL’ye satarken, yarışmadan sonra 100 liraya satılmaya başlandı. 20 lira yerine aynı zeytinyağı 100 liraya satmaya başladık, demek ki doğru yoldayız. Bu yıl daha çok firmamızın yarışmalara katılması gerekiyor. Daha iyi fiyatlara satmamız gerekiyor. Daha çok para kazanırsa, çiftçi, zeytin ağacıyla daha fazla çalışması demektir. Bu yıl ödül alacak firmaların daha çok olacağını düşünüyorum. En önemlisi burada töreni yapmamızın nedeni, Oylum Höyük’te 4 bin yıllık, zeytin çekirdekleri bulduk. Şu anki Kilis yağlık zeytiniyle aynı genlerden geldiğini ispat etmeye çalışıyoruz. Bu konuda 2 ayrı ekip çalışıyor. Bunu ispat ettiğimiz zaman Kilis zeytinyağını bir parça daha öne çıkaracaktır” dedi.

Daha sonra Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Oylum Höyük Kazı Başkanı Prof.Dr. Atilla Engin, Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Nuray Kurt tarafından zeytin ve zeytinyağının tarihsel yolcuğu konusunda panelist olarak konuşma yaptılar.

DR. ENDER SARAÇ'DAN KORONAVİRÜSE KARŞI ÇAY FORMÜLÜ

Ünlü Dr. Ender Saraç da zeytin ve zeytinyağının faydalarını anlattığı konuşmasından sonra, zeytin yaprağı, limon, zahter, sarımsaktan oluşan korona virüse karşı etkili olduğunu söylediği bir çay yaptı. Saraç, “Bu çay hem tansiyonunuzu düşürecek, hem korona virüsten koruyacak, hem kan şekerini düşürecek, damarları açacak müthiş bir çay, insülin direncine birebirdir. Aromatik bitkileri demlediğimiz zaman muhakkak üzerine kapatıyoruz. Aromatik yağlar içerisinde kalsın diye, bu çay tansiyonu düşürür, kolesterol düşürür, damar açar, korona virüse, hatta mantar ve diğer mikroorganizmaların üremesini yavaşlatır. insülin direncine iyi gelen, pandemi süresince aldığımız kiloları geri vermeye yardımcı olacak olan müthiş bir çay formülüdür. İçerisine direnci attırmak için bir parça limon koyuyoruz. Herkes evinde yapabilir” dedi.

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