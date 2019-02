Dr. Ender Saraç’tan sigarayı bırakacaklara karanfil-melisa çayı önerisi

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL,(DHA) - Diyetisyen ve beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç, sigarayı bırakmak isteyen kişilere melisa ve karanfilden oluşan karışım çayı önerdi. Dr. Saraç, “Bu karışım hem sinir sistemini rahatlatır hem de toksin atmaya yardımcı olur. Günde 3-4 fincan melisa karanfil çayı içmeliler” dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Türkiye'de 252 bin çocuk ve 14,5 milyon yetişkin sigara kullanıyor. Her yıl yaklaşık 83 bin kişi ise sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitiriyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ise Türkiye'deki erkeklerin yüzde 37,3'ünün, kadınların da yüzde 10,7'si sigara kullandığını bildiriyor. Dünyada da durum farklı değil. Yine OECD'den elde edilen rakamlar, tütün kullanımının her yıl dünya genelinde en az 6 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu ve bunun içinde her yıl ortalama 600 bin pasif içicinin öldüğünü gözler önüne seriyor. Asıl çarpıcı olansa pasif içici ölümlerinin yüzde 75’nin kadın ve çocuklardan oluşması. Ancak bilinçlendirme kampanyaları ve yasaklar sigara kullanımını özellikle son 20 yılda yeterli olmasa da ciddi bir oranda azalttı. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) tarafından elde edilen bilgilere göre son 20 yılda sigara kullanan kişi sayısında 10 milyonluk bir azalma olduğu belirtiliyor. GÜNDE 3-4 BARDAK MELİSA-KARANFİL ÇAYI Bu anlamda 9 Şubat Sigarayı Boykot Günü dolayısıyla Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nin (TSSD) düzenlediği bir etkinliğe katılan Diyetisyen ve beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç, sigarayı bırakmak isteyen kişilere tavsiyelerde bulundu. “Sigarayı bırakmak isteyen ilk önce aynaya bakacak. Göz teması kurup kendisine, ‘Ben kendime kanseri, kalp krizi, cilt kırışıklığı, erkeklik ya da dişiliğin bozulması konusunda kötülük yapıyorum. Ben buna layık mıyım? Hayır, bırakabilirim’ diyecek” ifadelerini kullanan Dr. Ender Saraç , “Sonra bırakmaya karar verdiğinde özellikle melisa ve karanfilden karışım çayı öneriyorum. Hem sinir sistemini rahatlatır hem de toksin atmaya yardımcı olur. Günde 3-4 fincan melisa karanfil çayı içmeliler. Ondan sonra kendilerini spora vermeliler. Ve çok da rahat bırakabileceklerini görecekler” şeklinde tavsiyede bulundu. YENİ EVLİLERİ UYARDI Dr. Ender Saraç sözlerine şöyle devam etti: “Şunu kabullenmemiz gerekir. Sigara içen kendi parasıyla kendini yok edecek kanseri, kalp krizini, yüksek tansiyonu, damar sertliğini ve felci satın alıyor demek. Sigaranın çok konuşulmayan bir zararı da dikkat. Erkeklerde kısırlık ve spermlerde büyük bir zayıflık yapıyor. Kadınlarda ise dişiliği çok kötü bozuyor. Zaten şu an tüp bebek çok yaygın durumda. Neslini sağlıklı devam ettirmek isteyen özellikle yeni evlilere değil aktif pasif içicilikten bile uzak durmalarını tavsiye ediyorum.”