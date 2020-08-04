Dr. Erol Kesici: Eğirdir Gölü'nde su kaybı 100 kilometrekareye yaklaştı

Şu anda göldeki su seviyesi ve su çekilmesiyle ilgili durumun geçen yılların eylül- ekim dönemlerini yaşadığını dile getiren Dr. Erol Kesici, gelecek eylül- ekim ayları için de tehlikeye işaret etti. Dr. Kesici, "Sulama dönemlerinin arttığı eylül- ekim aylarına geldiğimizde göldeki su seviyesinin çok daha fazla azalacağını görmekteyiz. Buradaki manzara da onu göstermektedir" dedi.

'BALIKLARIN, KUŞLARIN ÜREME ALANLARI TAMAMEN KURUDU'

Eğirdir Gölü'nde suların aşırı çekilmesinin sonuçlarından birinin su ürünleriyle ilgili olduğunu anlatan Dr. Kesici, "Eğirdir Gölü'nde maalesef bugün balık türü açısından veya üretilen hiçbir balık türü yoktur desek doğrudur. O kadar balıklandırmaya rağmen balıklar büyümüyor bile. Balıkların, kuşların üreme alanları tamamen kurudu. Sazlık alanlar çok geniş açıda kurumuş, kuş ve balıkların yavru yapacağı yerlerin tamamen kuruması, üreme, büyüme, beslenme imkanını da ortadan kaldırmıştır" diye konuştu.

'GÖLDE AŞIRI BİTKİ ARTIŞI SÖZ KONUSU'

Göldeki kuruma ve kirlilik göstergelerinden birinin de gölün tamamen bitkilerle kaplanması olduğunu söyleyen Dr. Kesici, "Gölde aşırı bitki artışı söz konusu. Bu da çok tehlikeli bir durum. Zaten gölün temel sorunlarından bir tanesi, su seviyesinin azalmasıyla birlikte buharlaşmanın da giderek artması. Artan sıcaklıklarla güneş ışınları gölün dip kısmına etki ederek, çok aşırı yüksek yapılı su bitkilerinin artırıyor. Bu aynı zamanda gölün kurumasına neden olan etmenlerin başında gelmektedir. Çünkü bu bitkiler daha fazla su tüketmektedir" dedi.