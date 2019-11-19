Dr. Eyüp Çınar ESOGÜ’ye döndü

2007 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (MMF) Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerini çift anadal yaparak birlikte bitiren ve sonrasında Fulbright Eğitim Bursu ile gittiği ABD’de yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan Dr. Eyüp Çınar ESOGÜ’ye dönüş yaptı.

Çınar, stratejik değer taşıyan projelere katkı sağlamak üzere alanlarında uzman üst düzey araştırmacıların ülkemize gelmesini hedefleyen TÜBİTAK-2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamındaki projesinin kabul edilmesinin ardından ESOGÜ MMF Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başladı.

Doktorasının ardından yaklaşık 5 yıl ileri teknoloji mikroçip firmalarında ve Silikon Vadisi’nde Kıdemli Veri Bilimci ve Proses Otomasyon Mühendisi olarak görev yapan Dr. Eyüp Çınar, TÜBİTAK-2232 kapsamında kabul edilen 2.4 milyon TL bütçeli “Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance System” isimli projesi kapsamında diğer ESOGÜ öğretim üyeleri ile birlikte Endüstri 4.0 odaklı, gelecek nesil akıllı fabrikalarda kullanılabilecek; Makine Öğrenmesi, Büyük Veri, Yapay Zeka ve Derin Öğrenme yaklaşımlarıyla özgün Kestirimci Bakım sistemlerinin geliştirilmesi üzerine araştırma faaliyetlerine başlayacak. Proje kapsamında öngörülen çıktılarla üniversite-sanayi işbirliği ekosistemine katkı verilmesi ve gerçekleştirilecek Ar-Ge faaliyetlerinin sanayi tarafından kullanılabilecek ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

