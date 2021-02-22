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Dr. Fauci: 2022'de önlemler sona erse de maske takmaya devam edebiliriz

22.02.2021 00:08 | Son Güncelleme:
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Dr. Fauci: 2022'de önlemler sona erse de maske takmaya devam edebiliriz

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci, "2022'de önlemler sona erse de maske takmak gerekebilir" dedi.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Amerikalıların, pek çok önlem kaldırılmış olsa bile maske takmaya devam edebileceğini söyledi.

Amerikan CNN televizyonunda bir programa konuk olan Fauci, 1918'deki grip salgınından bu yana, 102 yıldır görülmemiş bir durumla karşı karşıya olunduğunu hatırlattı.

"İçinden geçtiğimiz gerçekten çok korkunç bir durum" diyen Fauci, 2022'de çok daha fazla insanın aşı olmuş olacağını ve salgına karşı alınan pek çok önlemin sona ereceğini belirtti.

Buna rağmen Amerikalıların maske takmaya devam etmesinin gerekebileceğini dile getiren Fauci, ortaya nasıl varyantların çıkacağına bağlı olarak yeni dozlar gerekebileceğini ifade etti.

ABD'de bugüne kadar yaklaşık 43 milyon kişi aşının ilk dozunu aldı. Yaklaşık 18 milyon kişi de iki doz aşı oldu. Ancak aşı olanlar nüfusun yüzde 15'inden azını oluşturuyor.

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