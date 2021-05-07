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Dr. Feridun Kunak kimdir? Feridun Kunak kaç yaşında? Feridun Kunak’a ne oldu?

07.05.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dr. Feridun Kunak ile ilgili kısa bir süre önce bir iddia ortaya atıldı. Dr. Feridun Kunak’ın canlı yayında öldü iddiaları üzerine, vatandaşlar Kunak’ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Canlı yayında kalp krizi geçirdiği iddiasıyla gündeme gelen Feridun Kunak ile ilgili olarak ortaya atılan iddia, Kunak tarafından yalanlandı. Kanal 7’de bir sağlık programında bir dönem kalp krizi geçirdiği görüntüler ekranlara gelmişti.

Dr. Feridun Kunak kimdir? Feridun Kunak kaç yaşında? Feridun Kunak’a ne oldu?

Dr. Feridun Kunak, Kanal 7’de bir sağlık programında kalp krizi geçirdiği görüntülerin ardından, “Can kardeşlerim canım kardeşlerim ölüm anında ve sonrasında yaşananlar neler bunları gösterebilmek için size taklit yaptık.” Açıklamasında bulunmuştu. 71 yaşındaki sağlıkçı Feridun Kunak, bu açıklamasından sonra ise sosyal medya üzerinden birçok tepki almıştı.

FERİDUN KUNAK KİMDİR?

Feridun Kunak, 1950 yılında Ankara'da doğmuştur. Aslen Kırım Türklerinden olan ailesi, Eskişehir'den Ankara'ya gelip yerleşmişlerdir. Kunak Ankara'da; Kaleiçi, Cebeci, Aydınlıkevler'de yaşamıştır. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Kunak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Eğitimini tamamladıktan sonra belli bir süre devlet hastanelerinde ve özel muayenehanelerinde hizmet sağlayarak görevini başarılı bir şekilde icra eden Feridun Kunak, zaman içerisinde kendisini daha da geliştirmiş ve bu anlamda tanınan isimlerden birisi olmayı da başarmıştır.

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Bu tanınırlığı, zaman içerisinde Feridun Kunak için televizyon kanallarının kapısını açmış ve kendi ismi ile programlar yaparak ya da çeşitli sağlık programlarına katılarak ülkemizin en çok tanınan doktorlarından birisi olarak da dikkatleri çekmeyi başarmıştır.

Bursa Mustafa Kemalpaşa Hükümet Tabipliği, Van Erciş Devlet Hastanesinde Başhekimlik, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi acil bölüm sorumlusu, Gazi Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Belediye hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, 1992-2009 Sağlık Bakanlığı Ankara Gazi Devlet Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapmıştır.

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