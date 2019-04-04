Dr. Gül: “Hazır paketli ürünleri kesinlikle tüketilmemeli, çocuklarımıza yedirmemeliyiz”

Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal Gül, “Günümüzde kanser hastalığı her yerde, çünkü bizler artık kansere yakalanmıyoruz; kanseri çağırıyor, hayatımıza adeta davet ediyoruz. Hazır besinler ve çevremizdeki tehlikeli faktörler kanseri tetikleyen en büyük etkenler. Hazır paketli ürünleri kesinlikle tüketilmemeli, çocuklarımıza yedirmemeliyiz” dedi.

1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle Liv Hospital Samsun’da “Kanser” konulu “Kanser’e Yenilme” toplantısı düzenlendi. VM Medical Park Samsun Medikal Onkoloji Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal Gül’ün konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, “Kanser Tanı ve Testleri, Neden Kanser Oluruz, Kanseri Önlemek İçin Neler Yapmalıyız, Nasıl Beslenmeliyiz, Kanser Vakaları” konuları hakkında bilgi verildi. Toplantı Liv hekimleri, hemşireleri ve sağlık çalışanlarına yönelik bir kanser eğitimi şeklinde gerçekleşti.

“Kanseri çağırıyor, hayatımıza adeta davet ediyoruz”

Kanserle ilgili çok önemli konulara dikkat çeken Dr. Mustafa Kemal Gül, “Günümüzde kanser hastalığı her yerde, çünkü bizler artık kansere yakalanmıyoruz; kanseri çağırıyor, hayatımıza adeta davet ediyoruz. Hazır besinler ve çevremizdeki tehlikeli faktörler kanseri tetikleyen en büyük etkenler. Kanserden ailemizi, kendimizi, tüm çevremizi korumak için bizlere çok büyük görevler düşüyor. Hazır paketli ürünleri kesinlikle tüketilmemeli, çocuklarımıza yedirmemeliyiz. Şeker tüketimine dikkat edilmeli, çocuklarımızın hayatından şeker tamamen çıkartılmalı; alıştırılmamalı. Sigara ve alkolden kesinlikle uzak durulmalı. Bu saydıklarımız yerken, tüketirken çok masum durmakta; çoğu kişi her yerde kanserojen madde var deyip önemsemeyerek tüketmeye devam ediyor. Ama bilinmeli ki hayatımıza bu büyük tehlikeleri kendi elimizle dahil ettiğimizde; ailemizde, çevremizde, çocuklarımızda kanser vakası ortaya çıktığında ‘neden’ diye sormamalı ve şaşırmalıyız. Herkesi kanser tehlikesinden korunmaya, bilinçlenmeye ve tehlikenin farkına varmaya davet ediyorum” diye konuştu.



