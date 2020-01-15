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  4. Dr. Günaydın: "Yarıyıl tatili sünnet için uygun zaman"

Dr. Günaydın: "Yarıyıl tatili sünnet için uygun zaman"

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

Çocuk Ürolojisi Uzmanı Doç.

Dr. Günaydın: "Yarıyıl tatili sünnet için uygun zaman"

Çocuk Ürolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, çocukların yarı tatil döneminde evde istirahat etmesinin daha kolay olacağını belirterek, "Yarıyıl tatili sünnet için uygun olmaktadır" dedi.
Öğrenciler sömestir tatili için geri sayıma başladı. 17 Ocak Cuma günü birçok öğrenci karne heyecanı yaşayacak. Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Ürolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, sünnet sonrası ilk 24 saatin çok önemli olduğunu, ilk hafta aşırı hareketlilikten kaçınılması gerektiğinden ötürü yarıyıl tatilinin sünnet için uygun zaman olabileceğini söyledi.
Erkekte üreme organının ucundaki derinin çepeçevre kesilmesi durumuna sünnet adı verildiğini ifade eden Günaydın, "Yapılması tıbben her zaman zorunlu olmasa da, başta idrar yolu enfeksiyonunu azaltmasıyla birlikte birçok faydası olmaktadır. Yapılan araştırmaya göre sünnetsiz erkek çocuklarında, sünnetli olanlara göre 10 kat daha fazla idrar yolu enfeksiyonu görülmektedir. Sünnetin faydaları üzerine sayısız çalışma olmasına rağmen, zamanlaması için verilmiş kesin bir karar hala yoktur. Yenidoğan döneminden itibaren sünnet, alanında uzman kişilerce kapsamlı hastanelerde güvenle yapılabilmektedir" diye konuştu.
Sünnet sonrası ilk hafta aşırı hareketlilikten kaçınılması gerektiğinin altını çizen Günaydın, "Yarı yıl tatili havalarında soğuk olmasıyla çocuklar için evde istirahat etmek daha kolay olmaktadır. Yaz mevsimi çocukların dışarıda oyun için vakit harcayacağı aktiviteler olacağından sünnet sonrası daha zor geçmektedir. Çocukların okuldan ve derslerinden uzak kalmamaları açısından da yarıyıl tatili sünnet için daha uygun olacaktır. Basit bir işlem gibi görünse de sünnet ciddi komplikasyonlar oluşturabilecek önemli bir cerrahi işlemdir ve bu sebeple üroloji veya çocuk cerrahi uzmanları tarafından hastane şartları altında lokal veya genel anesteziyle yapılması çocuğun sağlığı açısından çok önemlidir" şeklinde konuştu.

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