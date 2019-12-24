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- Dr. Gündoğdu: Kanal İstanbul'un depremleri tetikleme konusunda bir etkisi olmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 10:30 | Son Güncelleme

 İSTANBUL Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr.

- Dr. Gündoğdu: Kanal İstanbul'un depremleri tetikleme konusunda bir etkisi olmaz

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu," ‘Kanal İstanbul Projesi'nin, depremleri tetikleme konusunda bir etkisi olmaz" dedi.

Aynı zamanda Bakırköy Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (Mag-Der) Başkanlığı'nı sürdüren Dr. Gündoğdu, oturduğu Beylikdüzü’nde DHA muhabirinin Kanal İstanbul Projesi'nin depremleri tetikleyip tetiklemeyeceğine yönelik sorularını yanıtlarken şunları söyledi:

"Benim fikrim; Kanal İstanbul’un, depremleri tetikleme konusunda bir etkisi olmaz. Yerin 20 kilometre derinliğinde ve 7’nin üzerinde büyüklükte deprem hazırlığı var. Kuzey Anadolu Fay hattını tetikleyecek etki yapmaz. Depremi tetikleyemez ama 'depremden nasıl etkilenir?' ayrı bir şey. Bu ucu açık. Kanalın etrafında tedbir almazsanız eğer beklenen çok fazla hasar olur. Çünkü; yerli kayayı bozmuş, kayaları bir yerden bir yere nakletmiş oluyorsunuz. Yapılacak binalar ne kadar sağlam olursa olsun etkileri çok büyük olacaktır. Buna dikkat edilmesi gerekir. 7’nin üzerinde bir deprem İstanbul için çok büyük bir tehlike demek. Buna karşı nasıl tedbir alınacak? Alınacaksa nasıl önlemler alınıyor. Jeo-teknik araştırmalar hangi ölçüye göre yapılmış? Çalışmaların alanlarında uzman bilim insanları tarafından elden geçirilmesi gerekir. Yerin 18-20 kilometre derinliğinde olan bir depremin kanal ile birlikte tetiklenmesi çok doğru bir şey değil.”

KANAL İSTANBUL ÇALIŞTAYI ÇOK ÖNEMLİ
Dr. Gündoğdu, İBB’nin planladığı ‘Kanal İstanbul Çalıştayı’ için henüz kendisine haber verilmediğini anlatırken, “Bu çalıştayın ne zaman yapılacağı, kimlerin katılacağı çok önemli. Ulaştırma bakanı 100 bilim insanının katılacağını açıkladı. Kim bunlar? Bir takım üniversiteler deniliyor. Bunlar uzman mı? Hacettepe, ODTÜ, İÜ gibi üniversitelerden aralarında bilim insanları var mı?” Dr. Oğuz Gündoğdu, bir süre önce yapılan ‘Deprem Çalıştayı’nın ilk olmasına rağmen iyi geçtiğini, ancak, kendi beklentilerinin altında tamamlandığını ekledi.

(FOTOĞRAF)

(Yeniden) - Dr. Gündoğdu: Kanal İstanbul'un depremleri tetikleme konusunda bir etkisi olmaz

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