HABER

Dr. Hakkı Öcal: Sosyal medyada yalan içerik yüzde 60’lara dayandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

 İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Dr.

Dr. Hakkı Öcal: Sosyal medyada yalan içerik yüzde 60’lara dayandı

İSTANBUL, (DHA)- İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hakkı Öcal, sosyal medyada yalan içeriğin oranının son yapılan araştırmalara göre yüzde 60’lara dayandığını söyledi.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), İbn Haldun Konferansları’nın ikincisinde, Başakşehir ve çevresindeki orta öğretim kurumlarının başarılı öğrencilerini ağırladı. İHÜ Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hakkı Öcal, “Yeni Medyada Nasıl Yalan Söylenir” başlıklı konferansta, sosyal medyada yalanın üretilmesine ve nasıl yayıldığına dair bilgiler verdi.

“Aslında bu mecraların doğru isimlendirilişi ‘sosyal ağ’ şeklindedir, oraya koyduğunuz şey ise ‘medya’dır fakat dilimize ‘sosyal medya’ olarak yerleşmiş” hatırlatmasıyla sözlerine başlayan Hakkı Öcal, sosyal medyaya çabuk alıştığımızı, hepimizin hayatında sosyal ağdan bir şeyler olduğunu belirterek, sosyal medyayı kullanma alışkanlıklarımızda duyulma, görülme arzusunun önemli bir etken olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYA BİZE ARADIĞIMIZ GÜVENİ VERİYOR

Sosyal medyada yalan içeriğin oranının son yapılan araştırmalara göre yüzde 60’lara dayandığını belirten Hakkı Öcal, “Niye yalan söylüyoruz” hususunda şunları söyledi:

“İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır. Bu yüzden bir toplum içinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Dahası, daima bir gruba ait olmak isteriz. Yine bir başka özelliğimiz, inanan ve güvenen varlıklar olmamız. İlla birine inanmak, dayanmak ihtiyacı duyuyor, böylece kendimize emniyetli bir alan oluşturmuş oluyoruz. Sosyal medya da bize aradığımız bu güveni veriyor. Bize yalan söyleten esasında bu kötülüğe teşvik eden şey, bizim inanan ve güvenen bir varlık oluşumuz, yani ‘iyi’ tarafımız. Dolayısıyla bizim iyiliğimiz karşımızdakini kötülüğe teşvik ediyor.İkinci önemli konu ise küçüklükten itibaren insanın sürekli başkalarıyla mukayese edilmesidir. Bu durum bizi de sürekli kıyas yapar hale getiriyor ve yalancılığa sevk ediyor. Biz bu kıyaslamaları en çok sosyal medyada yapıyoruz.”

Alanında uzman konuşmacıların katılımıyla başarılı lise öğrencilerine yönelik düzenlenen İbn Haldun Konferansları’nda psikolojiden uluslararası ilişkilere, sosyolojiden din bilimlerine, iktisattan hukuka sosyal bilimlerin hemen her alanına dair bilgilendirmeler yapılıyor, sosyal bilimlere dair merak edilenler cevap buluyor.

Dr. Hakkı Öcal: Sosyal medyada yalan içerik yüzde 60’lara dayandıDr. Hakkı Öcal: Sosyal medyada yalan içerik yüzde 60’lara dayandıDr. Hakkı Öcal: Sosyal medyada yalan içerik yüzde 60’lara dayandı

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Aslan balığına yemekli tanıtımAslan balığına yemekli tanıtım
Bu tavuk 5 bin liraya satıldı!Bu tavuk 5 bin liraya satıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Tam 14 bin 500 kadına...

Tam 14 bin 500 kadına...

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hepsi valizden çıktı! Tam 300 bin lira değerinde...

Hepsi valizden çıktı! Tam 300 bin lira değerinde...

Bu tavuk 5 bin liraya satıldı!

Bu tavuk 5 bin liraya satıldı!

Traktörün altında can verdi! Korkunç ölüm

Traktörün altında can verdi! Korkunç ölüm

Bu tabloya veteriner bile şaşırıyor!

Bu tabloya veteriner bile şaşırıyor!

KKTC eski Başbakanı İrsen Küçük hayatını kaybetti (İrsen Küçük kimdir?)

İrsen Küçük hayatını kaybetti

Süleyman Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.