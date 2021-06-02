Dr. Hasan Benar: Kolajen cilt kuruluğunu ve kırışıklıkları azaltıyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar, kolajen takviyelerinin ciltte kolajen üretimini tetiklemeleri sayesinde cildin daha nemli, gergin ve yumuşak olmasını sağladığı iddiası ile satışa sunulduklarını hatırlattı. Bu konu ile ilgili olarak az sayıda yapılmış olan bilimsel araştırmalara göre kolajen takviyelerinin içerisinde bulunan kolajen peptitleri cilt kuruluğunu ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olduğunu belirten Benar, “Yapılan bir çalışmada sekiz hafta boyunca kolajen takviyesi alan kadınların ciltlerinin elastikiyetinin arttığı ve derin kırışıklıklarda azalma olduğu saptanmıştır. Günde 1 gram olmak üzere 12 hafta alım sonrası deri kuruluğunda yüzde 76, çizgilerde yüzde 12 azalma, deri kan akımında iyileşme ve kolajende yüzde 6 artış tespit edilmiştir. Kolajen takviyesinin deri yaşlanmasında azalma, deri elastisitesinde artış, hidrasyon (su tutma), dermal kolajen yoğunluğunda artış sağladığı sonucuna varıldığı bildirilmektedir. Kolajen takviyesinin genellikle güvenli olduğu ve bildirilmiş bir yan etkisi olmadığı belirtilmektedir” dedi.

"ÜRÜN SEÇİMİNE DİKKAT EDİN"

Dr. Hasan Benar, kolajen takviyelerinin tablet, kapsül, toz, sıvı ve hatta sakız olarak bulunabildiğini ifade ederek “Kolajen dışardan takviye olarak alındığında öncelikle sindirim sisteminde yapıtaşı olan aminoasitlere parçalanır ve aminoasit olarak kana karışır. Bu sorunu biraz olsun aşabilmek adına ise kolajenin biraz daha parçalanmış hali olan hidrolize kolajen içeren takviyeler geliştirilmiştir. Biyoyararlanımı artırmak adına ideal olan hidrolize, peptid kolajenler ve likit formların tercih edilmesidir. Kullanılan kolajenin miktarı da sonucu etkilemektedir. Takviyenin kolajen içeriği tercihen 10 gr veya en az 5 gr olmalıdır. Kolajen sentezine destek olması açısından alınan takviyenin bakır, çinko, C vitamini içermesi etkinliğini artırabilir” diye konuştu.

"KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA DOKTORA DANIŞIN"

Dr Hasan Benar, kolajenin farklı tipleri olduğunu da belirterek şu uyarılarda bulundu:



“Örneğin cildin yüzde 70'ini kolajen tip 1 ve 3 oluşturmaktadır. Bu durumda eğer kolajeni cildinize destek için kullanacaksanız tip 1 ve 3 kolajen karışımlarını özellikle de tip 1 kolajeni tercih etmeniz gerekir. Saç ve tırnaklarınızın bütünlüğü için onları desteklerken de tip 1 ve tip 3 kolajen karışımlarını kullanmak etkili olur. Takviyedeki kolajenin kaynağı balık, tavuk veya sığır olabilmektedir. Balık kaynaklı kolajen içerenler sıklıkla önerilmektedir. Balıktan elde edilen kolajen daha küçük moleküler boyuttadır bu da emilimi yani biyoyararlanımı artırır. Kabuklu deniz ürünü alerjisi olanlar da bu duruma dikkat etmelidir.” (İHA)

