HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dr. İbrahim Örnek koronavirüsten hayatını kaybetti

Dr. İbrahim Örnek koronavirüsten hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 16:05 | Son Güncelleme

Nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dr. İbrahim Örnek koronavirüsten hayatını kaybetti

Florence Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek'in bir süre önce yakalandığı koronavirüs sonrası durumunun ağırlaştığı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

a3681c5bc39373c7fd576df2d81f748a

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Diyarbakır'dan acı haber! 1 asker şehit olduDiyarbakır'dan acı haber! 1 asker şehit oldu
AÖF 2020 mezun olanların diplomaları ne zaman verilecek?AÖF 2020 mezun olanların diplomaları ne zaman verilecek?

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı paylaştı! İşte bölge bölge son korona tablosu

Sağlık Bakanlığı paylaştı! İşte bölge bölge son korona tablosu

Ece Üner canlı yayında isyan etti: Onun da içini boşaltıyorlar

Ece Üner canlı yayında isyan etti: Onun da içini boşaltıyorlar

Yerli otomobil için bir adım daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan katılıyor

Yerli otomobil için bir adım daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan katılıyor

Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse...

Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

İlginizi Çekebilir

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!

Kritik F-35 açıklaması! 'Türk şirketleri çıkarılırsa...'

Kritik F-35 açıklaması! 'Türk şirketleri çıkarılırsa...'

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel temin

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel temin

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Diğer Haberler
Bursa Gemlik'teki derede can pazarı

Bursa Gemlik'teki derede can pazarı

Kütahya'da jandarmaya silahlı saldırı

Kütahya'da jandarmaya silahlı saldırı

Diyarbakır'dan acı haber! 1 asker şehit oldu

Diyarbakır'dan acı haber! 1 asker şehit oldu

Gelen geri döndü! Denize girmek yasaklandı

Gelen geri döndü! Denize girmek yasaklandı

AK Partili Dağ, Ayasofya anketinin sonuçlarını açıkladı

İşte AK Parti'nin Ayasofya anketinin sonuçları

Son dakika İstanbul Bağcılar'da polise silahlı saldırı!

İstanbul'da polise silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.