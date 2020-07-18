Dr. İbrahim Örnek koronavirüsten hayatını kaybetti

Florence Nightingale Hastanesi n\u00f6roloji uzman\u0131 Dr. \u0130brahim \u00d6rnek'in bir s\u00fcre \u00f6nce yakaland\u0131\u011f\u0131 koronavir\u00fcs sonras\u0131 durumunun a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131\u011f\u0131 ve tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi \u00f6\u011frenildi. \n\nKaynak: DHA\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Neden Ak\u0131ll\u0131 Saat Kullanmal\u0131s\u0131n\u0131z?Diyarbak\u0131r'dan ac\u0131 haber! 1 asker \u015fehit olduA\u00d6F 2020 mezun olanlar\u0131n diplomalar\u0131 ne zaman verilecek?