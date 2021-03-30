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Dr. İbrahim Uslu kimdir? Dr. İbrahim Uslu kaç yaşında ve nereli?

30.03.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dr. İbrahim Uslu 30 Mart sabahı FOX TV’de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu. Dr. İbrahim Uslu, 2004 yılından beri Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR) Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. 30 Temmuz tarihinde doğan İbrahim Uslu, 54 yaşındadır.

Dr. İbrahim Uslu kimdir? Dr. İbrahim Uslu kaç yaşında ve nereli?

Dr. İbrahim Uslu, aynı zamanda siyasetin gündeminde de yer alan isimlerden biridir. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlamış, yüksek lisansını ise aynı üniversitede sosyal politika üzerine yapmıştır. Daha sonra Amerika Birleşik Devletlerine Doktora Seminerleri için gitmiştir.

DR. İBRAHİM USLU KİMDİR?

30 Temmuz 1966 tarihinde doğan Uslu 54 yaşındadır. Lisans eğitimini 1983-1987 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Yüksek Lisansını aynı üniversitede 1988-1991 yılları arasında Sosyal Politika üzerine yaptı. 1993-1995 yıllarında Amerika Birleşik Devletlerinde Doktora Seminerleri için bulundu.

dr ibrahim uslu

  • 1995 yılında başladığı Doktorasını 1999 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Sosyal Politika üzerine yaptı.
  • 1988-1999 İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi
  • 1999-2003 İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi
  • 1995-1996 YTM (Yüksek Teknoloji Merkezi) Proje Koordinatörü
  • 2002-2003 Bersay İletişim Danışmanlığı Danışman
  • 2003-2004 Bersay İletişim Danışmanlığı Başkan Yardımcısı
  • 2004 yılından itibaren Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR) Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.
  • Siyasal Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Türkiye Araştırmacılar Derneği üyesidir.

Zeynep Karahan Uslu ile evlidir ve bir kız çocuğu babasıdır.

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ismail küçükkaya FOX

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