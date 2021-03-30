Dr. İbrahim Uslu kimdir? Dr. İbrahim Uslu kaç yaşında ve nereli?

Dr. İbrahim Uslu, aynı zamanda siyasetin gündeminde de yer alan isimlerden biridir. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlamış, yüksek lisansını ise aynı üniversitede sosyal politika üzerine yapmıştır. Daha sonra Amerika Birleşik Devletlerine Doktora Seminerleri için gitmiştir.
30 Temmuz 1966 tarihinde doğan Uslu 54 yaşındadır. Lisans eğitimini 1983-1987 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Yüksek Lisansını aynı üniversitede 1988-1991 yılları arasında Sosyal Politika üzerine yaptı. 1993-1995 yıllarında Amerika Birleşik Devletlerinde Doktora Seminerleri için bulundu.
Zeynep Karahan Uslu ile evlidir ve bir kız çocuğu babasıdır.