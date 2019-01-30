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Dr. Kaçar: "Soba değil, ihmal öldürür”

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 00:27 | Son Güncelleme

Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr.

Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, karbonmonoksit gazı zehirlenmeleriyle ilgili olarak, lodoslu havalarda kesinlikle soba yakılmaması ve sobalı odada yatılmaması gerektiğini söyledi.
Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, karbonmonoksit gazı zehirlenmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin, yanlış bilgiler, kullanım hataları ve ihmaller sonucunda soba, şofben, kombi ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmeler olduğunu ve alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çeken Dr. Kaçar, "Ülkemizde özellikle, güneybatı yönünden esen lodos rüzgarının estiği günlerde her yıl onlarca kişi ısınma araçlarından sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenmektedir. Vatandaşlarımızın bu araçlarla ilgili yanlış bilgileri, kullanım hataları ve ihmalleri sonucunda soba, şofben, kombi ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmeler özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Mevsim itibariyle önümüzdeki günlerde karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olabileceği düşünülerek vatandaşlarımızın özellikle, karbonmonoksit zehirlenmelerinden korunmak için evin içinde ve civarında alınması gereken birçok önlem bulunmaktadır” dedi.
Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemlerden de bahseden Dr. Kaçar, şöyle konuştu:
"Kullandığımız soba, kombi, şofben ve bacaların sertifikalı ve eğitimli profesyonellere düzenli olarak kontrol ettirilmesi, düzenli olarak baca deliği ve havalandırmanın yeterli olduğundan ve yanan gazın rahat bir şekilde dışarı verildiğinden emin olunması, karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtileri ve yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olunması, kömürlü sobalarda yakıtın üstten yanmasının sağlanması ve böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazın yanarak sobayı terk etmesini sağlamak, soba aşırı doldurulmamalıdır, yanan sobaya üstten kesinlikle yakıt takviyesi yapılmaması, yatmadan önce kesinlikle sobaya yakıt konulmaması, lodoslu havalarda sobalı odada kesinlikle yatılmaması, lodoslu havalarda kesinlikle soba yakılmamalıdır. Bacaların, çatıların en üst seviyesinin 50-80 santimetre üzerinde olması gerekir. Eğer evinizde bir karbonmonoksit kaçağından şüphelenirseniz yapacağınız ilk şey orayı terk etmektir. Sanki yangın varmış gibi hareket edilmesi gerekir ve giderken açabileceğiniz pencere ya da kapı varsa açılması gerekir. Öncelikle 112 acil servisi arayın ve derhal hastaneye gidin ve ailenizin bütün fertlerini karbonmonoksit zehirlenmesi açısından kontrol ettirin. Unutulmamalıdır ki soba değil, ihmal öldürür."

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