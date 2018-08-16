Dr. Kalafat: Bilinçli olsak, deprem 45 saniye süren doğa olayı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen '17 Ağustos ve Bursa'nın Depremselliği' konulu toplantıda konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, "Doğal olayları afete çeviren toplum olarak biziz. Deprem öncesinde bilinçli olsak, şehirlerimizi depreme dayanıklı şekilde inşa etsek; deprem, en fazla 45 saniye süren bir doğa olayı. Bunu yağmurun ve dolunun yağması gibi bertaraf etmek mümkün" dedi.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19'uncu yıl dönümünde Osmangazi Belediyesi tarafından deprem bölgelerinin tespiti ve afet zararlarının azaltılmasıyla ilgili deprem uzmanlarının katılımıyla '17 Ağustos ve Bursa'nın Depremselliği' konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Berkan Ecevitoğlu ve Doç. Dr. Muammer Tün, deprem araştırmaları ve raporlarının yanı sıra Bursa'da yapılacak deprem çalışmalarına yönelik bilgiler paylaştı.

'DOĞAL OLAYLARI AFETE ÇEVİREN BİZİZ'

Dr. Doğan Kalafat, Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile yaptığı konuşmada, depremlerin, yağmur ve dolu gibi bir doğal olay olduğunu söyledi. Dr. Kalafat, "Doğal olayları afete çeviren toplum olarak biziz. Deprem öncesinde bilinçli olsak, şehirlerimizi depreme dayanıklı şekilde inşa etsek; deprem, en fazla 45 saniye süren bir doğa olayı. Bunu yağmurun ve dolunun yağması gibi bertaraf etmek mümkün. Maalesef, tedbir almadığımız için orta büyüklükteki depremler bile ülkemizde yıkıcı olabiliyor" dedi.

'MARMARA'DA ENERJİ BİRİKMEYE DEVAM EDİYOR'

Prof. Dr. Berkan Ecevitoğlu ise Bursa ve çevresinde yaptığı jeofizik araştırmalar, sismik yansıma deney çalışmaları ve ortaya çıkan fay haritasıyla ilgili bilgiler verdi. Sismik çalışmanın cihaz kullanılmadan gözlemle yapılan çalışma olduğunu belirten Prof. Dr. Berkan Ecevitoğlu, "Gözlemlerimize göre, Marmara'da enerji birikmeye devam ediyor. Bu yüzden '17 Ağustos'ta enerji boşaldı, artık rahatız' diyemeyiz. Sürekli kırıklardan bir hareket var" diye konuştu.

Doç. Dr. Muammer Tün de çalışma yaptıkları bölgelerde Bursa'nın stratejik öneme sahip bir şehir olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"AFAD’a önerdiğimiz güdümlü projede çalışacağımız illerin başında Bursa geliyor. Bursa'daki aktif fay durumu halen ortaya net bir şekilde konulamamıştır. Bursa'da geçtiğimiz günlerde saha jeolojisi çalışması yaptık. Berkan hocamızın ortaya koyduğu, Bursa Ovası'nı Uluabat'tan Yenişehir'e kadar boydan boya geçen tek parçalı bir fay sistemi mi çalışıyor, bunu test edeceğiz. Hangi sistemin büyük tehlike oluşturabileceğini ortaya koyacağız. Bir nevi yerin röntgenini çekeceğiz. Bu teknolojiye sahibiz" diye konuştu. Doç. Dr. Tün, projelerine en büyük destek veren belediyelerden birinin Osmangazi Belediyesi olduğunu ifade ederek Başkan Mustafa Dündar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantıda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Bursa'nın deprem tehlikesi karşısında önemli kırılganlıklara sahip büyükşehirlerden biri olduğuna dikkat çekti. Belediye bünyesindeki mimarlar, uzmanlar, şehir plancıları ile birlikte, akademik odaların ve üniversitenin de desteğini alarak 2011 yılında Şehircilik Akademisi'ni kurduklarını belirten Dündar, şöyle konuştu:

"Şehircilik Akademisi ile kentsel dönüşüm projeleri ve planlı bölgeler oluşturmak, deprem riskine karşı alınacak tedbirleri belirlemek ve uygulamak, şehrimize estetik ve vizyon kazandıracak yatırımlar oluşturmak üzerine çalışmalar yaptık. Şehrimizin 30 yıllık vizyonunu şekillendirmek için kurduğumuz Şehircilik Akademisi ile ayrıca; Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Master Planı yapan ilk belediye olduk. Master Plan çalışmaları kapsamında ilçemiz genelinde; ulaşım, bina kullanımı, sosyo-ekonomik yapı, kat adetleri analizi, afet riskli ve koruma alanlarının tespitini yaptık. İlçemizi kentsel yenileme, kentsel tasarım, kentsel iyileştirme ve kentsel yeniden oluşum olmak üzere 4 farklı müdahale bölgesine ayırdık."

5 FARKLI NOKTADA DEPREM İSTASYONU KURULDU

Başkan Dündar, ayrıca her bölgedeki zemin yapısına ilişkin bilgiler neticesinde Anadolu Üniversitesi Uzay ve Yer Bilimleri Enstitüsü işbirliğiyle 5 farklı noktaya deprem istasyonu kurduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu istasyonlarımız; Armutköy, Mollafenari, Hamitler, Çırpan ve Demirtaş mahallelerinde yer alıyor. Deprem izleme istasyonlarımız kurduğumuz bölgelerdeki irili ufaklı birçok toprak hareketini ölçerken, 'Saros Depremi'ni de kaydetti. İstasyonlardan elde edilen veriler eş zamanlı olarak Ulusal Deprem Yer Hareketi İzleme Ağı ile paylaşıldı ve şehrimizdeki deprem etkisi hakkındaki bilgiler anlık olarak yetkililere ulaştırıldı. Ayrıca veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'yle de anlık paylaşılıyor."

Bütün bu çalışmalar sonucunda elde edilen verilerle çalışma şeklini, alanları ve müdahale türlerini belirleyerek 'kentsel dönüşüm' çalışmalarını başlattıklarını anlatan Dündar, "Deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak hem sahip olduğumuz tarihi mirası hem de planlı şehirleşmenin önünü açmak amacıyla Türkiye'deki en kapsamlı örnek kentsel dönüşümü Soğanlı'da hayata geçirdik. Türkiye'ye örnek ve Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ideal gösterdiği zemin+5 kat olarak inşa ettiğimiz ve yaşamın başladığı bölgede, 2 bin 161 konut yer alıyor. Sağlam yapı, güvenli gelecek kapsamında; 1999 depreminden sonra Osmangazi'de güvenliği tehdit eden ve riskli bulunan toplam 3 bin 935 bina yıktık. Ayrıca, 11 bin 953 binaya yapı, 53 bin de daire ruhsatı verdik. Şu anda Osmangazi'de 212 bin kişi daha güvenli konutlarda yaşıyor diyebiliriz" dedi.

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