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Dr. Karaca: "Mide botoksu 4-6 ayda 20 kilo zayıflatıyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.06.2019 13:29 | Son Güncelleme

İskenderun Gelişim Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç.

Dr. Karaca: "Mide botoksu 4-6 ayda 20 kilo zayıflatıyor"

İskenderun Gelişim Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Turgut Karaca, mide botoksu yaptıranların 4 ile 6 ay içerisinde 20 kiloya kadar zayıflayabildiğini söyledi.
Doç. Dr. Turgut Karaca, yaptığı açıklamada mide botoksunun daha az açlık, daha erken doygunluk ve daha uzun tokluk süresi amacıyla uygulandığını belirtti. Diyetisyen ve psikolog programlarıyla mide botoksunda multidisipliner çalışma sağladıklarını anlatan Doç. Dr. Karaca, “Dünyada 10-15 yıldır uygulanan mide botoksu, midenin açlık ve iştah sinirlerini geçici süre için felç etmeyi ve bu sayede kilo verimini amaçlayan endoskopik bir yöntemdir. Bu işlem ile midenin belirli bölgelerine ‘botilinum toksin’, yani botoks enjekte edilmektedir. İşlem sonrası mide kaslarının kasılması sınırlanır, midenin boşalma süresi uzar ve kilo verim süreci başlar. Bu işlem hem açlık hissini ortadan kaldırır hem de erken doygunluk sağlar. Hastalar bu şekilde kilo vermektedir. İşlem endoskopik olarak gerçekleştiği için 20 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanır ve hastalar 1-2 saat dinlendirildikten sonra taburcu edilir. Mide botoksu yaptıranlar, 4 ile 6 ay içerisinde 20 kiloya kadar zayıflar" dedi.

Mide botoksu kimlere uygulanabilir?
Mide botoksunun vücut kitle indeksi 35’in altında ve 18-65 yaş arası olan hastalara uygulanabileceğini belirten Doç. Dr. Turgut Karaca, şunları kaydetti:;
"Bu işlem bir ameliyat değildir ve hiçbir zaman ameliyatın alternatifi değildir. Bu nedenle özellikle 15-20 kilo fazlası olanlara uygulamak gerekir. Ancak hasta seçimi uygulamada çok önemlidir. Vücut kitle indeksi 40 ve üzerinde olan hastalar yani morbid obez dediğimiz hastalar için mide botoksunun çok fayda etmeyeceğini bilmek gerekir. Midesinde ülser veya gastrit olan hastalarda ise öncelikle bu hastalıkların uygun tedavisi gerçekleştirildikten sonra mide botoksu uygulanabilir. Kas hastalığı olanlar ve botoksa karşı alerjisi olan kişilerde bu işlemin uygulanması uygun değildir."

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