Dr. Kinyas Düşünmez mezoterapi uygulamasından bahsetti

Başarılı operasyonlara imza atan Uzman Dr. Kinyas Düşünmez, mezoterapi uygulaması hakkında bilinmesi gerekenleri şu şekilde ifade ediyor;

“Bu yöntemin temelleri cilt altındaki kolajen ve elastin gibi yapıların uyarılmasıyla etkisini göstermesine dayanmaktadır. Mikroenjeksiyon uygulama şeklinde gerçekleştirilen mezoterapi, derinin orta tabakasına vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin ve enzimlerin kişinin istek ya da duruma göre karışım şeklinde ya da tek başlarına enjekte edilmesiyle sağlanan bir operasyondur. Bu uygulama esnasında küçük ölçülerde ilaçlar direkt olarak problemli bölgeye mikroenjeksiyon ile verilir. Bu işlem şeklinin kullanılmasının amacı, sistemik problemlerin önüne geçmek ve tedaviden maksimum fayda sağlamaktır.”

Mezoterapinin aslında birçok uygulama alanı olduğuna konuşmasında yer veren Dr. Kinyas Düşünmez, bunları bizler için ayrıntılı olarak şu şekilde sıralıyor;

• Ciltte görülen yaşlanmanın ve sarkmaların giderilmesinde,

• Çeşitli durumlardan kaynaklı lekelerin ve ayrıca güneş lekelerinin tedavisinde,

• Kilo kaybında,

• Deri çatlakları ve selülitlerin ortadan kaybolmasında,

• Göz altı morluklarının ve torbalarının yok edilmesinde,

• Alerjilerin tedavisinde,

• Spor yaralanmalarında, akut ve kronik ağrıların giderilmesinde,

• Vitiligo (derideki pigment yetersizliği) çözümünde,

• Fibromiyalji (yeterince uyumamış gibi hissettiren yumuşak doku romatizması) tedavisinde,

• Kellik ve saç dökülmelerinin ortadan kaldırılmasında,

Mezoterapinin bazı durumlarda bazı kişilere uygulanmasının sakıncalı olduğunu ve uygulanmaması gerektiğini vurgulayan Uzman Dr. Kinyas Düşünmez, bu kişilere konuşmasında şu şekilde yer veriyor;

• Gebelerde ve emziren annelerde

• İnme geçirmiş kişilerde

• İnsülin kullanan şeker hastalarında

• Kan pıhtılaşması sorunu olanlarda

• Kanserli kişilerde

• Kullanılan ilaçlara karşı alerjisi olanlarda

• Ürtiker hastalarında

• Birden fazla ilaç kullanan kalp rahatsızlığı olan kişilerde

Bütün bunların dışında enjeksiyon bölgesinde geçici kızarıklar ve morarmalar şeklinde yan etkilerin görülebileceğini dile getiren alanında uzman doktor, bu durumun herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini belirterek şu konulara da değiniyor;

“En çok merak edilenlerden birinin de mezoterapi tedavisine cevabın ne zaman alınacağı olduğunu söylemeliyim. Tedavinin tam olarak cevap vermesinin sorunun büyüklüğüne, kişinin yaşına ve cilt yapısına göre değişiklik göstermesiyle birlikte 2. ya da 3. seanstan sonrasına denk geldiğini belirtmeliyim. Aynı zamanda mezoterapi öncesinde ya da sonrasında kan sulandırıcı ilaçların kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Seans sonraları 10 ile 15sa su ile temastan kaçınılmalı ve makyaj yapılmamalıdır. Dar kıyafetlerin giyilmemesine özen gösterilmeli ve 48sa boyunca vücudu zorlayıcı hareketler yapılmamalıdır.”

Saç, selülit, yüz ve bölgesel yağlanma mezoterapisi şeklinde alt kategoriler şeklinde anılan uygulamaları Dr. Kinyas Düşünmez, şu şekilde açıklıyor;

• Saç mezoterapisi: cinsiyet fark etmeksizin saç dökülmelerini önlemek ya da kelliğin giderilmesini sağlamak için yapılan işlemdir. Saç derisine vitamin, mineral ve besin öğelerini barındıran sıvının enjekte edilmesiyle gerçekleştirilir. Bu sayede hücre metabolizması hızlanır, enfeksiyonlar yok edilir ve kan dolaşımı hızlandırılır. Bütün bunların sonucunda saç dökülmesi önlenir.

• Selülit mezoterapisi: her yaş grubunda rastlanabilen bir dolaşım rahatsızlığı olan bu problem, cildin altına enjekte edilen maddeler sayesinde kan ve lenfatik dolaşımın düzenlenmesiyle giderilir. Burada uygulanan maddeler yağ depozitlerini çözer ve sertleşmiş bağ dokuyu düzeltir.

• Yüz mezoterapisi (Mezolifting): güneşin neden olduğu hasarlar ve yaşanan kolajen eksikliğinin bir araya gelmesi ile cilt görünümünde ve dolgunluğunda bozukluklar oluşur. Burada ilaçlar küçük ölçekli olarak cilt içine ve altına direkt olarak verilir. Bu sayede kırışıklıklarla sarkmalar yok edilir ve cilt yenilenir.

• Bölgesel yağlanma mezoterapisi: karın, bel, kol ve bacak bölgelerine uygulanır. Burada liposuctiona yağların giderilmesinde kullanılır. Egzersiz ile orantılı olması halinde daha iyi sonuç alınmasını sağlanır.



