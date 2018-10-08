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Dr. Küçüktaş: Anne sütü bebeğin ilk aşısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.10.2018 23:50 | Son Güncelleme

ÇOÇUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr.

Dr. Küçüktaş: Anne sütü bebeğin ilk aşısı

BURSA, (DHA)- ÇOÇUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Zeliha Küçüktaş, anne sütünün bebekler için ilk aşı olduğunu belirterek, annelerin bebeklerini emzirmelerini istedi.
Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin bebek doğuyor. Annelerin yüzde 95'i bebeklerini emzirmeye başlamasına rağmen, çeşitli sebeplerden dolayı emzirme oranı düşüyor. Anne ve anne adaylarına çağrıda bulunan Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Zeliha Küçüktaş, "Yaşamın ilk 2 yılı büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde doğru beslenmenin etkileri sonraki yıllarda ortaya çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği gibi bebeklere ilk altı ay sadece anne sütünün verilmesi çok önemli. Çocuk 2 yaşına gelene dek emzirmeyi sürdürmelerini de öneriyoruz. Anne sütü aynı zamanda, bebeği hastalıklara karşı koruyan ilk aşıdır" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler' programı sayesinde ilk 6 ay sadece, emziren anne oranı 2003'de yüzde 30 iken, 2009'da bu oranın yüzde 40'a ulaştığını ifade eden Küçüktaş, "Emziren annelerde meme kanserine yakalanma riski daha düşüktür. Anne sütü almış bebeklerde ileriki yıllarda alerji, şişmanlık, şeker hastalığı, kanser, multplskleroz gibi sinir sistem hastalıkları, diş çürükleri daha az görülmekle birlikte anne sütü bedavadır" açıklamasında bulundu.
Anne sütünün kimyasal olarak taklit edilse de biyolojik üstünlüklerin taklit edilememiş bir besin olduğunu vurgulayan Küçüktaş, "Bebeğin yaşaması, fiziksel ve zihinsel gelişimi, hastalıklardan korunması, ruh sağlığı, annenin sağlığı, ailenin ve toplumun ekonomik gelişmesi, çevre sağlığı açısından anne sütü ile beslenme desteklenmeli ve teşvik edilmelidir" dedi.

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