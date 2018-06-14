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Dr. Luke’un Katy Perry’ye tecavüz ettiği iddia edildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2018 12:17 | Son Güncelleme

Kendisini taciz ettiği için Dr. Luke'a dava açan ABD’li pop şarkıcısı Kesha’nın 2016 yılında Lady Gaga’ya attığı mesajda, ünlü prodüktörün Katy Perry’e de tecavüz ettiğini yazdığı iddia edildi.

Dr. Luke’un Katy Perry’ye tecavüz ettiği iddia edildi

ABD’li pop şarkıcı Kesha, eski müzik yapımcısı Dr. Luke’un kendisine tecavüz ettiğini belirtmiş ve konuyu 2014 yılında mahkemeye taşımıştı.

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Tecavüz davası ile ilgili geçen ay New York’ta görülen duruşmada, mahkemeye sunulan belgeler arasında Kesha’nın 2016 yılında Lady Gaga’ya attığı mesajda Dr. Luke’un gerçek adıyla Lukas Gottwald’ın Katy Perry’ye tecavüz ettiğini belirttiğine dair bir tutanak yer aldı.

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44 yaşındaki Gottwald tarafından mahkemeye sunulduğu belirtilen dökümanda şu ifadeler yer alıyor:

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“26 Şubat 2016 tarihinde Kesha, Stefani Germanotta’ya (Lady Gaga) attığı mesajda, Gottwald’ın ona tecavüz ettiğine dair gerçek olmayan iddiasını sürdürmüştür. Bu mesajda, Gottwald’ın Kathryn Hudson (Katy Perry)’ye de tecavüz ettiğini belirterek sahte ithamlarını büyütmüştür. Bu mesajarın ardından, Germonatta, sosyal medya hesaplarında Gottwald hakkında negatif bir imaj oluşturmak için karalama kampanyası başlatmıştır.”

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Daha önce Lady Gaga ve Kesha arasındaki mesajlaşma basının gündemine gelmişti, ancak Kesha dışındaki Dr. Luke tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen kadının ismi açıklanmamıştı.

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Diğer taraftan birkaç yıldır Dr. Luke ile çalışmayan Katy Perry, geçen yıl New York Times’e verdiği röpörtajda ünlü prodüktörle neden çalışmayı bıraktığı sorusuna “Yuvadan ayrılmak zorundaydım” cevabını vermişti.

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Konuyla ilgili Katy Perty ve Lady Gaga henüz bir açıklama yapmadı.

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Katy Perry Kesha lady gaga Dr. Luke

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