Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Doktor Mehmet Öz, kahvaltıda tahıllı ekmeği, kahvaltıdan sonra ise bir bardak suyu önerdi. Doktor Mehmet Öz'ün kilo aldırmayan 5 rutinini sıraladık.
Doktor Mehmet Öz, sabahları kahvaltıdan sonra bir bardak soğuk suyu öneriyor. Kilo aldırmayan rutinlerle ilgili çıktığı yayınlarda bilgi veren Mehmet Öz, tam tahıllı ekmeği tavsiye ediyor.
Doktor Mehmet Öz'ün karışımı uyurken bile kilo verdiriyor. Püf noktası ise karışımı yemekten önce içmek.
C vitamini bakımından oldukça zengin olan bu karışım özellikle egzersiz sırasında daha hızlı yağ yakılmasına yardımcı oluyor çünkü yapılan araştırmalar yeterli C vitamini seviyesine sahip kişilerin, olmayanlara göre spor ve egzersiz sırasında yüzde 30 daha fazla yağ yaktıklarını gösteriyor.
Dr. Öz, eğer sirke ve greyfurt karışımının tadını ekşi bulursanız, 1 çay kaşığı bal ilave ederek yani sadece 20 kalori ekleyerek içeceği tatlandırabileceğinizi söylüyor ve ekliyor "Bu sihirli karışımı her gün her yemekten önce içerek turunçgillerin gücüyle daha hızlı bir şekilde kilo verebileceksiniz."
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