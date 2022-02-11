Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Doktor Mehmet Öz, kahvaltıda tahıllı ekmeği, kahvaltıdan sonra ise bir bardak suyu önerdi. Doktor Mehmet Öz'ün kilo aldırmayan 5 rutinini sıraladık.

Doktor Mehmet Öz, sabahları kahvaltıdan sonra bir bardak soğuk suyu öneriyor. Kilo aldırmayan rutinlerle ilgili çıktığı yayınlarda bilgi veren Mehmet Öz, tam tahıllı ekmeği tavsiye ediyor.

ZAYIFLATAN RUTİN

Sabah 6.30'da kalkın. Her gün tartılın ve kendinizi takip edin

6.35'te egzersiz yapın

Düzenli kahvaltı zayıflamaya yardımcı olur. 07.30'da kahvaltı yapın. Tam tahıllı ekmek ve yumurta tüketin.

Kahvaltıdan sonra bir bardak soğuk su için. Soğuk su metabolizmayı hızlandırır

Öğlen yemeğini 12.30'da yiyin. Yemekten kalktığınızda çok tok olmamanız gerekiyor.

KİLO VERDİREN KARIŞIM

Doktor Mehmet Öz'ün karışımı uyurken bile kilo verdiriyor. Püf noktası ise karışımı yemekten önce içmek.

1 su bardağı taze greyfurt suyu

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 çay kaşığı bal

ELMA SİRKELİ KARIŞIMIN FAYDALARI

Yağ yaktırıyor

Metabolizmayı hızlandırıyor

Hızlı kilo verdiriyor

KARIŞIM NASIL ZAYIFLATIYOR?

C vitamini bakımından oldukça zengin olan bu karışım özellikle egzersiz sırasında daha hızlı yağ yakılmasına yardımcı oluyor çünkü yapılan araştırmalar yeterli C vitamini seviyesine sahip kişilerin, olmayanlara göre spor ve egzersiz sırasında yüzde 30 daha fazla yağ yaktıklarını gösteriyor.

"DAHA HIZLI ŞEKİLDE KİLO VEREBİLİRSİNİZ"

Dr. Öz, eğer sirke ve greyfurt karışımının tadını ekşi bulursanız, 1 çay kaşığı bal ilave ederek yani sadece 20 kalori ekleyerek içeceği tatlandırabileceğinizi söylüyor ve ekliyor "Bu sihirli karışımı her gün her yemekten önce içerek turunçgillerin gücüyle daha hızlı bir şekilde kilo verebileceksiniz."

