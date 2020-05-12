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Dr. Murat Balanlı'dan dikkat çeken koronavirüs uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.05.2020 09:05 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Balanlı, pandemi döneminde havaların ısınmasıyla birlikte klima kullanımının bulaş riskini artıracağını belirterek, "Klima açıldığında içerideki aynı hava devridaim oluyor. Bu durum, bulaşma açısından çok risklidir. Bu dönemde iş yerleri ve evlerde pencereler açılmalı" uyarısında bulundu.

Dr. Murat Balanlı'dan dikkat çeken koronavirüs uyarısı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Balanlı, küresel salgın döneminde klima kullanımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yaz aylarının gelmesiyle klima kullanımının artacağına dikkat çeken Balanlı, koronavirüsün damlacık enfeksiyonu ile bulaştığını hatırlatarak, "Klima kullanımı nedeniyle insanlar daha fazla solunum hastalığına yakalanabiliyorlar. Vatandaşlarımızın bu dönemde klimayı kullanmamalarını ve olabildiğince uzak kalmalarını öneriyorum. Klimalara yerleşebilen bazı bakteriler var. Aynı ortamda sürekli olarak aynı döngüde olduğunda yerleşebiliyor ve hastalıklara yol açabiliyor. Klima çalışınca içerideki hava soğusun diye pencereler, kapılar kapatılıyor. Bu yüzden de sürekli içeride aynı hava devridaim oluyor. O nedenle klimaların tercih edilmemesi ve kullanılmamasını tavsiye ediyorum. Önümüz yaz ve havaların ısınmasıyla birlikte sıcaklıkla karşı karşıya kalacağız. Yapılması gereken şey, klima kullanılıyorsa bile o ortamın sık sık havalandırılmasıdır. Aynı zamanda kişi klimanın karşısında durmamalı. Bu dönemde başkalarıyla birlikte olduğumuz alanlarda klima kullanmak güvenli değil, doğal havalandırma daha doğru. Pencereyi, kapıyı açıp sürekli hava akımı sağlamamız lazım. Çünkü biz içerideki virüs yoğunluğunu azaltmak istiyoruz; kapıyı, pencereyi açmalıyız ki karşılıklı sürekli hava değişimi olsun" dedi.

'15 GÜNDE BİR FİLTRE TEMİZLENMELİ'

Klima bakım tamiri yapan Ali Rıza Uygur da tüm klimalarda hava filtresinin ön panellerde yer aldığını ifade ederek, "Paneldeki yuvaya yerleştirilen filtreler, klimaların yapılarına göre kolay tak- çıkar özelliğine sahiptirler. Genellikle yıkanabilir özellikte olan sünger yapısındaki filtreleri temizlenme işlemi sonrasında, aynı şekilde yerine takılabilirler. Klima bakımında yapılması gerekenler arasında her 15 günde bir filtrenin temizlenmesi gereklidir. Sistem içerisinde yer alan ve hava akımını destekleyen filtreler çıkarılmalıdır. Bu filtreler, suyla yıkanarak iyice temizlenmelidir. Tamamen kuruduktan sonra aynı şekilde takılarak, kapağı kapatılır ve doğru hava sirkülasyonunun yapılması sağlanır" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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