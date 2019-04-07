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Dr. Murat Oruç: Kişisel verilerin gizliliği konusunda halk bilinçlendirilmeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 12:55 | Son Güncelleme

FATİH Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Öğr.

Dr. Murat Oruç: Kişisel verilerin gizliliği konusunda halk bilinçlendirilmeli

Elif VARAN-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL,(DHA) - FATİH Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Öğr. Üyesi Dr. Murat Oruç, artık dünya olarak dijital çağı yaşadığımızı belirterek, insanların, kişisel verilerinin gizliliği konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dijitalleşme çağının hukuki boyutunun ele alındığı, ‘Uluslararası Hukuk ve Toplum Konferansı’ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Haliç yerleşkesinde gerçekleşti. 8’incisi düzenlenen programa, Endonezya ve Malezya’dan konuşmacılar da katıldı.

“TÜRK KANUN KORUYUCUSU BUNA HAZIR”

Kişisel verilerin korunması kurumundan bahseden FSMVÜ Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi Dr. Murat Oruç, bu konudaki bilgilendirmenin artması gerektiğini belirterek, “2016 yılında kişisel verilerin korunması kanunu çıktı. Bu kanunun amacı başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi ve paylaşılmasını bir şekilde yaptırım ve düzenleme altına almaktı. Bu kanunun halka da izah edilmesi gerekiyor. Bir uygulamayı indirdiğimizde telefonumuz bizden bilgilerimize, fotoğraflarımıza ve bulunduğunuz konum bilgisini erişmek istiyor. Birçok program bunları ortadan kaldırmaya imkan sağlıyor. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kullanan kişileri, kişisel verilerin korunması kurumuna şikayet etmek gerekiyor. Eğer kanun amacı dışında kalan bir durum nedeniyle gerçekleşiyorsa kurum bunu ele alıyor ve ilgililer hakkında yaptırım sağlıyor” dedi.

YAPAY ZEKA GERÇEK KİŞİ OLARAK NİTELENDİRİLECEK Mİ?

Artık dijitalleşme çağında yaşadığımızı ve dijital olmayan çok az şeyin hayatımızda olduğunu hatırlatan Öğr. Üyesi Dr. Murat Oruç, “İnternete, telefona elimizin gitmediği bir saat bile olmuyor, banka işlemlerimizi telefon üzerinden yapıyoruz, arkadaşlıklarımızı internet üzerinden kuruyoruz, evlilikler bile sosyal medya üzerinden kuruluyor. Sosyal medya ve internet bu kadar hayatımızın içine girmişse hukukun da buna göre kendisine şekillendirmesi ve belki de bunun çözümlerinin bulunması amacıyla ‘Dijitalleşme Çağında Hukuk’ ana temasını seçtik. Sosyal medya üzerinden ya da kısa mesajla boşanmanın mümkün olup olmadığı, yapay zekanın hukuki niteliği ve gerçek kişi olarak nitelendirilmesinin mümkün olup olmadığı, otonom araçlarla meydana gelen kazalarda kimin sorumlu olacağı, sosyal medya hesaplarını miras yoluyla mirasçılara geçip geçmeyeceği gibi çok ilginç konularımız var” ifadelerini kullandı.

“HUKUKİ DÜZENLEME GEREKEBİLİR”

Şu anda yapay zeka tam anlamıyla düzenlenmiş değil ama yapay zekanın düzenlenmemiş olması otonom aracının bir başkasına zarar vermesi halinde bundan hiçbir şekilde sorumlu olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu konferansta buradaki sorun nasıl çözülür, kimi sorumlu tutabiliriz, gibi konuları araştıracağız. Her zaman buna uygun ve düzgün cevaplar bulmak mümkün değil. Çünkü hukuk geçmişle ilgilenir ve geçmişten gelen bir takım verileri kendisine baz alır ama yapay zeka günümüzün bir problemi belki de hukuki düzenlemelerle tekrar ele alınması isabetli olacaktır” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Dr. Murat Oruç: Kişisel verilerin gizliliği konusunda halk bilinçlendirilmeliDr. Murat Oruç: Kişisel verilerin gizliliği konusunda halk bilinçlendirilmeli

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